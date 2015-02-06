Ürdünlü pilotlar IŞİD'e attıkları bombalara intikam mesajı yazdı

IŞİD'in Ürdünlü pilot Maaz al-Kassasbeh'i yakarak infaz etmesinin üzerine Ürdün uçakları bombardımanı arttırdı. Ürdünlü pilotlar, IŞİD mevzilerine attıkları bombaların üzerine "İntikamını alacağız" mesajları yazdı.

IŞİD’in diri diri yaktığı Ürdünlü pilotun görüntülerinin yayınlanmasından sonra iki IŞİD militanını asan ve intikam yemini eden Ürdün Kralı Abdullah ilk adımı attı.

Ürdün savaş uçakları dün Suriye’deki IŞİD hedeflerini bombaladı. Bombardımanda aralarında Ninova bölge sorumlusunun da bulunduğu 55 IŞİD militanının öldürüldüğü açıklandı.

Milliyet'in haberine göre, IŞİD mevzilerini bombalayan uçaklar dönüşte de, diri diri yakılan pilot Maaz al-Kassasbeh’nin köyü Aya’nın üzerinden zafer uçuşu yaparak “intikamını aldık” mesajı verdi.