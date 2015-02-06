IŞİD, Ürdünlü pilotun yakılmasını kınayan iki imamı kurşuna dizdi, 4 kişinin başını kesti

IŞİD militanları, Suriye ’de yakılarak öldürülen Ürdünlü pilot Muaz el-Kesasibe'nin ölümünün kınayan 4 kişiyi başlarını keserek öldürdü. Örgüt 2 imamı ise kurşuna dizdi.

Rudaw'da yer alan habere göre, konu hakkında açıklama yapan Irak’ta IŞİD Suçlarını Araştırma Komitesi'nden Muhammed Şevki Nedawi, “Bize ulaştırılan rapora göre IŞİD, Musul’un Temmuz nahiyesinde sosyal paylaşım sayfası Facebook’ta Ürdünlü pilotun infazını kınayan 4 kişiyi kafasını kesmek suretiyle infaz etti” dedi. Şevki Nedawi, örgütün Musul’da her gün insanlık dışı birçok suç işlediğini söyledi. Dün de IŞİD mensupları, sosyal paylaşım sayfası Twitter üzerinden örgütü eleştiren Musullu bir genci aynı yöntemle öldürmüştü.

Öte yandan, örgütün Musul kent merkezinde Abdullah el-Fehad ve Şeyh Eyub Abdulvahap isimli imamları kurşuna dizdiği bildirildi.



Musul’dan Rudaw’a konuşan bir kaynak, Nebi Yunus Camii eski imamı Abdullah el-Fehad ile Musul Merkez Camii’nde imam ve vaiz olan Şeyh Eyub Abdulvahap’ı kurşuna dizerek infaz ettiğini aktardı.



Kaynak, öldürülen imamların cesetlerinin Musul Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldığını belirtti.