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Dünya

Ürdün Kralı Abdullah: IŞİD'e karşı acımasız bir savaş başlatacağız

Ürdün Kralı Abdullah, IŞİD'i kendi topraklarında vuracaklarını söyledi

04 Şubat 2015 21:02

IŞİD'in Ürdünlü pilotu yakarak öldürmesinin ardından Amman örgüte karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyona katılımını artırma kararı aldı. 

IŞİD’in Ürdünlü pilot Muaz Kasasibe’yi yakarak öldürmesi ülkede öfke ve tepki yarattı. Kral 2. Abdullah, Washington ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. Kral'ın başkanlığında yapılan yüksek seviyeli güvenlik toplantısında IŞİD'e karşı koalisyonun operasyonlarında daha fazla yer alma kararı alındı.

Ürdün resmi kanalına göre, Kral Abdullah ülkesinin IŞİD'e karşı 'acımasız bir savaş' başlatacağını duyurdu. Kral, "Onları kendi topraklarında vuracağız" dedi.

 

Öldürülen pilotun babası: İdamlar yeterli değil

 

Ürdün yönetimi, IŞİD’in pilotu öldürmesine misilleme olarak, 2005 yılından beri hapiste tuttuğu Sacide Rişavi’nin yanı sıra Ziyad Kerbuli’yi idam ettiğini açıklamıştı.

Pilotun babası Yusuf Kasasibe ise, yönetimin IŞİD mensubu mahkûmları idam etmesinin yeterli olmadığını, örgüte karşı daha büyük adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Kasasibe, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ürdün hükümetinden bu katil gruba son darbeyi vurmasını istiyorum. Çünkü Muaz’ın kanı bu kadar ucuz değil. Hükümetin ve İslam aleminin bu olanlar karşısında birleşip, onlara gereken cezayı vermesini istiyorum. Bu yaptıkları ne İslam ile ve ne de başka hiçbir insani değerle bağdaşıyor. İslam aleminden, Ürdün’den ve koalisyondan bu teröristleri ortadan kaldırmasını istiyorum. İdamlar yeterli değil. Bunlar küçük bedeller. Bunları yeterli bulmuyorum. Muaz’ın kanı çok daha değerli. Ürdün’ün onlara daha çok bedeller ödetmesini istiyorum.”

 

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