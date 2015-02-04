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Dünya

IŞİD Ürdünlü pilotun infazı için anket yapmış; 'yüzüne asitli iğne batıralım', 'buldozerle ezelim'

IŞİD'in kafes içinde diri diri yakarak öldürdüğü Ürdünlü pilot Muaz Kesasibe'nin nasıl öldürüleceğini ilişkin Twitter'de anket yaparak karar verdiği ortaya çıktı

04 Şubat 2015 20:19

Başta Suriye'deki IŞİD militanları olmak üzere binlerce örgüt taraftarı, Arapça'da 'Domuz Ürdünlü Pilotun Nasıl Öldürüleceğine Dair Bir Yöntem Öner' (#SuggestAWayToKillTheJordanianPilotPig) etiketiyle Twitter'da bir kampanya başlattı.

 

Yüzüne asitli iğne, buldozerle ezilmesi...

 

sputniknews.com'un haberine göre, pilotun 24 Aralık'ta İŞİD militanlarınca yakalanmasını takip eden birkaç gün içerisinde Twitter'da başlatılan 'kampanya' kapsamında öne çıkan ‘infaz yöntemi önerileri' arasında Kesasibe'nin üzerinden buldozerle geçilip ezilmesi, bir tankın içine yerleştirilmesi ve ateşe verilmesi ile yüzüne asitli iğneler batırılarak o halde Ürdün'e geri gönderilmesi yer aldı.

Oğlunu koalisyon güçlerinin saldırısında kaybeden bir anne olduğunu iddia eden bir kullanıcı ise 'vurulması ya da bıçaklanmasının merhametli olacağı' gerekçesiyle Kesasibe'nin 'kazığa geçirilerek yavaş yavaş öldürülmesini' istedi.

Binlerce retweet alan 'öneriler' arasında en çok ‘beğeni' toplayan fikir ise, IŞİD'in dün gerçekleştirdiği infaza uygun bir şekilde Kesasibe'nin kafese konulup yakılmasıydı.

 

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