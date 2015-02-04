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Dünya
Deutsche Welle

Ürdün IŞİD militanlarını idama başladı

Ürdün, rehin pilotunu öldüren terör örgütü IŞİD'e misillemede bulunuyor. Ürdün cezaevlerindeki IŞİD mensuplarının idam edilmesine iki üst düzey cihatçıyla başladı.

04 Şubat 2015 10:48

Muaz El Kesasibe'nin uçağı geçen aralık ayında Suriye'nin kuzeyindeki Rakka üzerinden uçarken düşürülmüş ve pilot IŞİD militanları tarafından rehin alınmıştı.

26 yaşındaki pilotun serbest bırakılması için pazarlıklar yürüten Ürdün hükümeti, cezaevindeki Iraklı militan Sacide El Rışavi'nin serbest bırakılmasını teklif etmişti.

Ürdün, pilotun öldürülmesi halinde cezaevlerinde bulunan üst düzey IŞİD ve El Kaide örgütü mensuplarının idam edileceğini ilan etmişti.

Pazarlıklar sonuç vermedi. Terör örgütü IŞİD, Ürdünlü pilotun infaz görüntülerini internet üzerinden yayınladı. Pilotun diri diri yakıldığı bildirildi.

Pilotun ölüm haberi üzerine Ürdün idamların infazına başladı. Ürdün'de tutuklu bulunan IŞİD mensubu Sacide El Rışavi ile El Kaide militanı Ziyad Kerbuli bu sabah idam edildi.

Ürdün hükümet sözcüsü Muhammet El Momani, terör örgütü üyelerinin başkent Amman'ın güneyindeki İzvaka Cezaevi'nde asıldığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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