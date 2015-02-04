Ürdün, IŞİD'in pilotu yakmasının ardından iki militanı idam etti

IŞİD'in Ürdünlü pilot Muaz el-Kesasibe'yi yakarak öldürmesinin ardından, Ürdün de tutuklu IŞİD militanları Sacide er-Rişavi ve Ziyad Kerbuli'yi idam etti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Mumani örgütün pilot Kesasibe karşılığında salıverilmesini istediği Rişavi ile "Ebu Huzeyfe" lakaplı Kerbuli'nin, Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda sabaha karşı idam edildiğini duyurdu.

AA’ya konuşan Ürdün Medyadan Sorumlu Devlet Bakanlığı Yetkilisi, IŞİD’in Kesasibe’nin karşılığında salıverilmesini istediği Iraklı Sacide el-Rişavi başta olmak üzere Ürdün’de tutuklu bulunan Ziyad Kerbuli ve Muammer el-Cağbir’in de aralarında bulunduğu El Kaide’nin önde gelen isimlerinin idam edilmesinin kararlaştırıldığını söylemişti. IŞİD, 2005 yılında Amman’da 57 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısının faillerinden olan Rişavi’nin bırakılması karşılığında Kesasibe’yi ve Japon gazeteci Kenji Goto’yu serbest bırakabileceğini açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta Goto’nun kafasını kesen örgüt, Ürdün yönetiminin ısrarına rağmen Kesasibe’nin akıbetiyle ilgili sessizliğini korumuştu.

‘Alçakça’

Pilot Kesasibe’nin ölümünün ardından Ürdünlüler başkent Amman başta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde infazı lanetlemek için sokaklara döküldü. ABD ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Ürdün Kralı Abdullah “Pilotumuzun katledilişi, İslamla alakası olmayan sapkın bir grubun alçakça terörist eylemidir” dedi. ABD Başkanı Barack Obama da “Doğruysa, bu örgütün ahlaksızlık ve barbarlığının diğer bir gösterisidir” diye konuştu.