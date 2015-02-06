Ürdün: 'IŞİD mevzileri imha edildi'



Ürdün Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "onlarca savaş uçağının katıldığı hava saldırılarında tüm hedeflerin imha edildiği" belirtildi. Vurulan hedefler arasında eğitim merkezi ve cephaneliklerin de bulunduğu, operasyona katılan uçakların zayiat vermeksizin üslerine geri döndüğü kaydedildi. ABD'nin Ürdün uçaklarına istihbarat ve keşif desteği sağladığı vurgulandı. Açıklamada, "operasyonların IŞİD'in kökü kurutuluncaya kadar devam edeceği" bildirildi.

26 yaşındaki Ürdünlü pilot Muaz El Kesasibe'nin uçağı geçen aralık ayında Suriye'nin kuzeyindeki Rakka üzerinden uçarken düşürülmüş, pilot IŞİD militanları tarafından rehin alınmıştı. Pilot diri diri yakılmış, infaz görüntüleri internet üzerinden yayınlanmıştı. Ürdün iki üst düzey cihatçıyı idam ederek pilotunun yakılmasına ilk karşılığı vermişti.

Ürdün'de bugün cuma namazının ardından ülke genelinde öldürülen pilotu anma gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.