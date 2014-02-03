Ünlüler Ali İsmail'i unutmadı: O gülüşten korkuyorsunuz siz, korkun

Ali İsmail Korkmaz’ın Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülmesine ilişkin dava, bugün Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamışken, sosyal medyanın gündeminde de Ali İsmail yer alıyor.
Aralarında sanat, siyaset ve medya dünyasından birçok ünlü ismin de kayıtsız kalmadığı Ali İsmail Korkmaz davası, farklı kesimlerde adalet temenni etrafında birleşti.
İşte ünlü isimlerin Twitter hesaplarında yaptıkları Ali İsmail Korkmaz paylaşımları...
Demet Evgar
Ali İsmail Korkmaz davası başlıyor... Açın Kalplerinizi...
Banu Güven
Faşistler otoriteye baş kaldıran bir çocuğu öldürmüşler. Devlet de geleneğini yine sürdürüyor. Sanıkları kollayıp koruyor!
Armağan Çağlayan
Benim okuduğum hukuk bu değil!
Simge Fıstıkoğlu
daha iyi bir yerdesin umarım... #aliismailkorkmaz
Hakan Şükür
#AliİsmailKorkmazın dövülerek öldürüldüğü zaman katilleri bulunsun dedik; şimdi de adalet yerini bulmalı diyoruz.
Ufuk Uras
Umarım Ali İsmail Korkmaz davasında katillerden hesap sorulur, siyasi iktidarın sorumluluğu tescil olur.
Enver Aysever
Ali İsmail Korkmaz yoksulun, itilmişin kahramadır. Tertemiz yüzü bunu gösterir bize.
Yekta Kopan
Sermayeden medyaya istediğinize diz çöktürebilirsiniz ama Ali İsmail'in gülüşüne yanaşamazsınız bile. O gülüşten korkuyorsunuz siz. Korkun!
Kaan Yakuphan
Nereden bakarsan bak #AliİsmailKorkmaz 'a gözlerini kapama ! Bu dava Türkiye'nin demokrasi sınavı...
Can Dündar
#AliİsmailKorkmaz, ona pusu kuranlar korkuyor bugün.
Emre Karayel
#AliİsmailKorkmaz "Adalet mülkün temelidir.." Herkes için öyledir. Unutmadık unutmayın Unutturmayın!!
Kemal Dogulu
Ali hep genç, hep Kahraman kalbimizde!