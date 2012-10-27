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Boyner'den açlık grevi açıklaması: 'Ölüm değil, hayattır kutsal olan'

46. gününe giren açlık grevleriyle ilgili twitterdan açıklama yapan Ümit Boyner, 'açlık grevlerine duyarsız kalmak insani değil' dedi

27 Ekim 2012 16:33

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner dün (26 Ekim)Twitter hesabından açlık grevleriyle ilgili açıklama yaptı. Boyner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  "700"ü aşkın vatandaşımızın 45 gündür açlık grevinde olmasına duyarsız kalmak imkansız. Duyarsızlık insani değil. Çözüm için sıkılmış yumruğunu açmaya direnen, kayıtsız kalmayı seçen siyasetçilerimize de, grevlere göz yuman, hatta teşvik edenlere de seslenmek lazım. Ölüm değil, hayattır kutsal olan. Bayramların bayram olabilmesi için yaşam'a, yaşama hakkına sahip çïkmak zorundayız."

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