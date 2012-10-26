Açlık grevlerinin 45. gününde Bakırköy Kadın Cezaevi önünde oturma eylemi

İstanbul Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangının ardından mahkûm aileleri cezaevi önünde oturma eylemi yaptı. Yüzlerce kişinin toplandığı cezaevi önünde poliste yoğun güvenlik önlemi aldı. Oturma eylemine perşembe günü (24 Ekim) cezaevi önünde açlık grevine başlayan BDP İstanbul Milletvekili Sebehat Tuncel, Bağımsız İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, sanatçı Ferhat Tunç, İnsan hakları savunucusu Nimet Tanrıkulu, BDP'li yöneticiler ile çok sayıda mahkûm yakını katıldı.

Cezaevi önünde yapılan açıklamada konuşan mahkûm yakınları, açlık grevlerine dikkat çekerek "Başbakan'a sesleniyoruz. 45 gün oldu cezaevlerinden ölüm cikmasin. Bu sorunu biran önce çözün" şeklinde konuştular.

BDP Milletvekili Tuncel'de "Ölüm değil, çözüm istiyoruz" dedi. Açıklamada oturma eylemine yarında (27 Ekim) devam edileceği belirtildi.

Açıklamanın ardından aileler oturma eylemine devam etti. Polisin dağılan gruba ses bombası atması üzerine grubun otobana doğru yöneldiği ve çıkan olaylarda yaralanan olmadığı öğrenildi.