Bakırköy Cezaevi'nde kaygı veren hareketlilik!

Bakırköy'deki Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na hareketlilik yaşanıyor. Akşam saatlerinde itfaiye ekipleri cezaevinin içine girdi. Cezaevi dışında da çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Adalet Bakanlığı'ndan ve cezaevi yönetiminden henüz bir bilgi alamadıklarını söyledi. AA'dan edinilen bilgiye göre cezaevinde bir koğuşta yatakların yandığı ve 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

DHA'da ter alan habere göre; Tuncel, Bakırköy'deki Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hareketlilik üzerine cezaevine geldi. Saat 19.00 sıralarında önce itfaiye ekipleri cezaevinin içine girdiği öğrenildi.

Açlık grevi eylemi nedeniyle burada beklediklerini belirten Tuncel,"Biz burada beklerken içeri itfaiye ve ambulans araçları girdi. Bir yetkiliden bilgi alamadık ne yazık ki koşuşturmaca vardı. Bir yangın çıkmadığı görülüyor. İtfaiye araçları tedbir olsun diye içeri girmiş olabilir. Çocuk koğuşunda bir durum olduğuna dair bir bilgi var ama net bir bilgi yok. Ambulansla yaralılar hastaneye taşındı. Umuyoruz çok ciddi birşey yoktur. Avukat arkadaşlar içeride bilgi almaya çalışıyor. Adalet Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştık oradan da geri dönülecektir. İçeride panik ve koşuşturma olduğu için bir bilgi alamadık."dedi. Bazı yaralıların ambulanslara bindirilirken gördüğünü belirterek, "Çocuk koğuşunda sorun olduğu ifade edildi. Yangın olmadığı belli ama. Yaralanlar hastaneye götürüldü."dedi.

Cezaevinde kalan bir kadın mahkumda Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Ambulans ile hastaneye getirilen mahkuma jandarma görevlileri eşlik etti. Yaklaşık 1 saat hastanede tedavi gören mahkum kadın yeniden cezaevine götürüldü. Hastane çıkışında cezaevi ring aracına bindirilen mahkumun görüntüsünün alınmaması için askerler yoğun uğraş verdi.