T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boğaziçi'nden açlık grevlerine, açlık greviyle destek

Boğaziçili öğrenciler, cezaevlerinde 45 gündür devam eden açlık grevlerine, üç günlük açlık grevi eylemiyle destek verecek

26 Ekim 2012 21:45

Ruken Tuncel

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ankara Üniversitesi öğrencilerinin ardından Boğaziçi Üniversi'nden de bir grup öğrenci  cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine destek verecek.
58 cezaevinde 700'den fazla mahkûmun sürdürdüğü açlık grevine destek kararı alan öğrenciler,  31 Ekim Çarşamba gününden itibaren, üniversitenin Kuzey Kampüsünde üç günlük açlık grevi yapacak. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Yıldız Tar T24'e yaptığı açıklama da, PKK'li tutsakların  12 Eylül'den itibaren Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve anadil üzerindeki baskının kaldırılması için başlattıkları  açlık grevlerine, destek için  açlık grevine girme kararı aldıklarını söyledi. Tar, üniversite bahçesinde açlık grevine katılacaklar için çadır kurulacağını aynı zaman da açlık grevleriyle ilgili üç gün boyunca açık forum yapılacağını söyledi.

ETİKETLER

açlık greviboğaziçi üniversitesiodtüankara üniversitesi

İlgili Haberler

Açlık grevindeki BDP'li Irmak'tan mektup var: Gelin bu ateşe bir damla su olun!

'Bir anne-baba için en dayanılmaz acı evladını toprağa vermek, onun yasını tutmaktır'

Guardian: Hükümet açlık grevlerine kayıtsız

Gazeteye göre, son aylarda artan şiddetin yanı sıra ‘AKP’nin saldırgan tutumu’ Kürt meselesini çıkmaza sürükledi

Açlık grevlerinin 45. gününde Bakırköy Kadın Cezaevi önünde oturma eylemi

Bakırköy Kadın Cezaevi önünde yapılan oturma eyleminde aileler Başbakan'a 'Cezaevlerinden ölümler çıkmasın' diye seslendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24