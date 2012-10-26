Boğaziçi'nden açlık grevlerine, açlık greviyle destek

Ruken Tuncel

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Ankara Üniversitesi öğrencilerinin ardından Boğaziçi Üniversi'nden de bir grup öğrenci cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine destek verecek.

58 cezaevinde 700'den fazla mahkûmun sürdürdüğü açlık grevine destek kararı alan öğrenciler, 31 Ekim Çarşamba gününden itibaren, üniversitenin Kuzey Kampüsünde üç günlük açlık grevi yapacak.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Yıldız Tar T24'e yaptığı açıklama da, PKK'li tutsakların 12 Eylül'den itibaren Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve anadil üzerindeki baskının kaldırılması için başlattıkları açlık grevlerine, destek için açlık grevine girme kararı aldıklarını söyledi. Tar, üniversite bahçesinde açlık grevine katılacaklar için çadır kurulacağını aynı zaman da açlık grevleriyle ilgili üç gün boyunca açık forum yapılacağını söyledi.