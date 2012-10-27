RedHack'ten açlık grevlerine destek

Kendilerini Marksist ve Sosyalist olarak tanıtıp 1997 yılında kuruluşunu ilan eden ve en son Şubat ayında Ankara Emniyet Müdürlüğü internet sitesini çökerterek adını duyuran ve Türkiye genelinde 350'ye yakın emniyet müdürlüğü sitesini ise geçici süreliğine çalışamaz hale getiren Kızıl Hackerlar Birliği (RedHack), PKK ve PAJK'lı tutsaklar tarafından 12 Eylül'den bu yana sürdürülen açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla Adalet Bakanlığı Personel sayfasını hacklediğini duyurdu.

Sitenin "tepki" amacıyla hacklendiği bildirilen mesajda ise "Solcu veya Kürt müsünüz?; Devrimci Karargah, KCK davaları kapsamına alınmanız bir adım uzağınızda. Siyasetle ilgilenmiyor musunuz? Ne sağcı, ne solcu futbolcu musunuz?; Şike kapsamına alınmanız içten bile değil. Ayrıca her vatandaşa özel; seks, rüşvet ve yolsuzluk kasetleri promosyon dahilinde. Her derde deva iktidar. Herkese özel 'örgüt paketleri' Hayaldi gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.



'Açlık grevleri ile ilgili büyük bir duyarsızlık var'

Grup, açlık grevleriyle ilgili şu açıklamada bulundu: "Hapishanelerde başlatılan ve 10 bin tutsağın başlattığı açlık grevleri 45'nci gününde ve artık insanlar görme, işitme gibi duyu kayıpları yaşamakta. Büyük bir duyarsızlık var. Oturulan yerden savaş çığırtkanlıkları yapılmakta. 'Barış kardeşlik' gibi laflar sözde kalmakta. Sırf bu yüzden gençler savaşa sürülmekte. Zengin çocukları 'şehit' olurken parası olmayanın 'canı sağ oluyor' Buna karşı çıkanlarda savaş tüccarı emperyalist devletler tarafından terörist ilan ediliyor. Daha çok savaş sloganı atılması için ırkçılık geliştiriliyor. Adalet sistemi sadece zenginler ve savaş tüccarı silah imalatçıları için var. Bizler için fakirler, emekçiler, garibanlar için sadece adalet bir kelimeden ibaret ve 'mülkü' korumanın bir aracı.. Savaşta hep anneler ölüyor ve biz artık bunun son bulmasını istiyoruz! Anneler ağlamasın, çocuklar canlarını vermesin, kardeşçe yaşayabiliriz bu mümkün."

'Gerçek bir kardeşlik için eşitlik adımı atılsın'

Çökertilen sitede şu mesajlar yer aldı: "RedHack tutukluları serbest bırakılsın. RedHack'e yönelik baskılar son bulsun. Açlık grevlerinin sonucunda anneler ağlamasın, yeni savaşlar olmasın diye devlet adım atsın. Talepler karşılansın, grev son bulsun. Açlık grevlerine yönelik basın sansürü son bulsun. Neler oluyor insanlar öğrensin. Gerçek bir kardeşlik için eşitlik adımı atılsın. Savaş son bulsun. Eşit adil sömürüsüz sınıfsız ve sınırsız bir dünya kurulsun. Kahrolsun faşizm, yaşasın devrimci dayanışma."