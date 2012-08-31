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Redhack Yargıtay'ın sitesini çökertti!

RedHack, Yargıtay'ın, Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesini hackledi

31 Ağustos 2012 02:35

Sakarya'da 34 kişinin cinsel istismar ve tecavüzüne maruz kalan 14 yaşındaki Ö.Ç'nin davasında alınan karara tepki gösteren RedHack, Yargıtay'ın, Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesini çökertti.

 
Sosyalist hacker grubu RedHack de Twitter hesabında yaptığı açıklamayla bu karara tepki olarak  Yargıtay'ın internet sitesi "yargitay.gov.tr", Ulaştırma Bakanlığı'nın siteleri ile Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi "anayasa.gov.tr" adreslerinin çökertildiğini duyurdu. 
Sitelere erişim sağlanamıyor.

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