Redhack Yargıtay'ın sitesini çökertti!

Sakarya'da 34 kişinin cinsel istismar ve tecavüzüne maruz kalan 14 yaşındaki Ö.Ç'nin davasında alınan karara tepki gösteren RedHack, Yargıtay'ın, Ulaştırma Bakanlığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesini çökertti.

Sosyalist hacker grubu RedHack de Twitter hesabında yaptığı açıklamayla bu karara tepki olarak Yargıtay'ın internet sitesi "yargitay.gov.tr", Ulaştırma Bakanlığı'nın siteleri ile Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi "anayasa.gov.tr" adreslerinin çökertildiğini duyurdu.

Sitelere erişim sağlanamıyor.