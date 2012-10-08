Redhack'e silahlı örgüte üyelikten 24 yıl hapis istemi

Kendilerini marksist ve sosyalist olarak tanımlayan hacker grubu. Türkiye’deki birçok devlet kurumuna ait internet sitesine düzenledikleri siber eylemlerle adını sıkça duyuran Redhack örgütü hakkında, ‘silahlı terör örgütü üyesi oldukları’ ve çeşitli bilişim suçları işledikleri iddiasıyla 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

1997 yılında kurulan, hacker grubu. Şubat 2012'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesini çökerterek adlarını duyuran grup aynı zamanda Türkiye genelinde yaklaşık 350'ye yakın emniyet müdürlüğü sitesini geçici bir süreliğine çalışamaz hale getirdi. Redhack örgütü hakkında, ‘silahlı terör örgütü üyesi oldukları’ ve çeşitli bilişim suçları işledikleri iddiasıyla 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Redhack’in, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini hack’lemesinin ardından, örgüte üye 10 kişi hakkında ‘silahlı örgüte üye olmak ve çeşitli bilişim suçları işledikleri’ suçlamasıyla 8.5 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ankara Başsavcıvekilliği’nin, 20 Mart 2012’de gerçekleştirilen ve yedi kişinin tutuklandığı Redhack soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Terörle Mücadele Yasası kapsamında kurulan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Savcı Mustafa Başer tarafından yaklaşık yedi aydır tutuklu bulunan üniversite öğrencileri Duygu Kerimoğlu, Alaittin Karagenç ve Uğu Cihan Oktulmuş’un da bulunduğu 10 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler, “silahlı terör örgütüne üye olmak, açıklanması yasak gizli belgeleri temin etmek, kişisel verileri hukuka ayrı olarak ele geçirmek ve yaymak, bilişim sisteminin işleyişini engellemek veya bozmak, bilişim sistemine hukuka ayrıkı olarak girmek ve orada kalmak” eylemleriyle suçlandı.

Küresel siber korsan örgütü Anonymous ile de bağlantısı olduğu bilinen Redhack, geçmişte ÖSYM, Yargıtay, Ulaştırma Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu ve bakanlığın internet sitesini hedef alan eylemler gerçekleştirmişti.