Suavi'den RedHack marşı

Özgün müziğin güçlü ismi Suavi, son aylarda yaptıkları eylemlerle gündemden düşmeyen ve çeşitli kamu kuruluşlarının sitesini çökerten hacker grubu RedHack (Kızıl Hackerlar Birliği) için bir marş hazırladı. Önceki gün RedHack ’in Twitter ’daki resmi profilinden, “Rock ‘n’ roll baby ;) ovv # RedHack ” sözleriyle paylaşılan marş, Twitter ’ın en çok konuşulan konularından biri haline gelirken, tınıları Country müziği andıran parçanın sözleri dikkat çekti. Marş ile ilgili görüşünü almak istediğimiz Suavi ise sorularımıza yanıt vermedi.

İşte marşın sözleri...

“Anlamadan olmaz

Bizi önce bir an anla..

Bizim işimiz olmaz yalanla dolanla

Ula yine karıştı sapla samanla

Biz ayıklayacağız bekle zamanla

Redhack Redhack

Red kırmızı demektir

Az değil çok emektir

Jilet sırtı yollardan,

Korkmadan yürümektir

Anla yalnızca anla

Destek at çözülsün pazıl

Direndikçe haksızlığa

Olalım daha da kızıl...”