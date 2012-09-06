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Yaşam

Suavi'den RedHack marşı

Özgün müziğin önemli ismi Suavi, (Hackerlar Birliği) için bir marş hazırladı

06 Eylül 2012 12:17

Özgün müziğin güçlü ismi Suavi, son aylarda yaptıkları eylemlerle gündemden düşmeyen ve çeşitli kamu kuruluşlarının sitesini çökerten hacker grubu RedHack (Kızıl Hackerlar Birliği) için bir marş hazırladı. Önceki gün RedHack ’in Twitter ’daki resmi profilinden, “Rock ‘n’ roll baby ;) ovv # RedHack ” sözleriyle paylaşılan marş, Twitter ’ın en çok konuşulan konularından biri haline gelirken, tınıları Country müziği andıran parçanın sözleri dikkat çekti. Marş ile ilgili görüşünü almak istediğimiz Suavi ise sorularımıza yanıt vermedi.

İşte marşın sözleri...
“Anlamadan olmaz
Bizi önce bir an anla..
Bizim işimiz olmaz yalanla dolanla
Ula yine karıştı sapla samanla
Biz ayıklayacağız bekle zamanla
Redhack Redhack
Red kırmızı demektir
Az değil çok emektir
Jilet sırtı yollardan,
Korkmadan yürümektir
Anla yalnızca anla
Destek at çözülsün pazıl
Direndikçe haksızlığa
Olalım daha da kızıl...”

ETİKETLER

SuaviRedHackmarşeylemkamu

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