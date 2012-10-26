Açlık grevi yapılan tutukevinde yangın

Aralarında belediye başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu 680 tutuklu ve hükümlünün 58 cezaevinde süresiz devam eden açlık grevleri nedeniyle, akşam saatlerinde gözler Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'ne döndü. BDP'lilerin de yakından takip ettiği gelişmenin ufak çaplı bir yangın olduğu açıklandı.

Türkiye'nin gündem maddelerinden biri de, KCK tutuklularının bazı cezaevlerinde yaptığı açlık grevleri.

BDP cephesinden, '58 cezaevinde 800 tutuklu ve hükümlü 44 gündür açlık grevinde' açıklaması gelirken, akşam saatlerinde adı geçen cezaevlerinden birinde hareketli saatler yaşandı.

Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde yangın çıktığı, itfaiye ve ambulans sevk edildiği haberlerini, dışarıda bulunan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in açıklamaları izledi. Son açıklama ise Adalet Bakanlığı'ndan geldi ve 'kadın kavgası sonucu küçük çaplı yangın..." denildi.

BDP'li Tuncel'in ilk izlenim olarak, 'yangın olmadığı anlaşılıyor' şeklinde açıkladığı olayın, tutukevindeki koğuşlardan birinde bir yatağın yanması sonucu bazı mahkumların dumandan etkilenmesi olduğu anlaşıldı.

Tutukevinde açlık grevinde olanlara destek vermek amacıyla dışarıda bekleyen grupta yer alanlardan Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi buradayken itfaiye ve ambulansların tutukevine girdiğini söyledi.

Bilgi almak amacıyla içeriye girdiğini kaydeden Tuncel, ''Çocuk koğuşunda bir durum olduğuna dair bilgi var ama net değil. Ambulansla yaralılar hastaneye taşındı'' dedi.

'2 kadının kavgası'

Olayla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. 'Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amaçlı' denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"25 Ekim 2012 günü saat 19.00 civarında, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde, birlikte kalan ve adli tutuklu iki kadın arasında çıkan kavga sonucu, küçük çaplı yangın çıkmış ve cezaevi çalışanları tarafından söndürülmüştür.

Kavgaya taraf olan 2 kadın, tedbir amaçlı hastaneye götürülmüştür. İtfaiye aracı da, yangın ihbarı nedeniyle kuruma gelmiş ve yangın söndürüldüğü için geri dönmüştür..."

'Geç de olsa anlamlı'

Bu arada BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Sincan cezaevi ziyaretiyle ilgili bir açıklama geldi.

Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi önünde yapılan basın açıklamasında, ''Adalet Bakanı dün Sincan Cezaevi'nde açlık grevi yapan bir grup arkadaşımızı ziyaret etti. Biz, bu ziyareti önemsediğimizi belirttik. Bu bir adımdır. Adalet Bakanının görevi, temsil ettiği makamın bir gereği olarak geç kalmış da olsa cezaevine yapmış olduğu ziyareti anlamlı buldum. Bu adımları hızlandırarak, çok daha fazla geç kalmadan adımları hızlandırarak arkadaşlarımızın meşru ve haklı taleplerine yanıt olabiliriz, çözüm bulabiliriz. Adalet Bakanı, eğer bu konuda gerçekten mesafe kat edilsin istiyorsa, BDP olarak destek olacağız'' dedi.