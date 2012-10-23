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Açlık grevine dikkat çekmek isteyen BDP'lillere biber gazı

Atılan gaz bombaları nedeniyle baygınlık geçirenler olurken, çok sayıda kişi gözaltına alındı

23 Ekim 2012 19:25

12 Eylül tarihinde 58 cezaevinde başlayan açlık grevlerine dikkat çekmek için Esenyurt'tan Silivri ve Tekirdağ Cezaevleri'ne yürümek isteyen BDP'li gruba polis biber gazıyla müdahele etti.Olayda çok sayıda eylemcinin gözaltına aldığı öğrenildi.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bir çok yerinden  BDP Esenyurt İlçe Örgütü önünde biraraya gelen kitle buradan Silivri ve Tekirdağ Cezaevlerine yürümek istedi. Kalabalığın yürümesine izin vermeyen polis kiyleye biber gazıyla müdahele etti. Atılan gaz bombaları nedeniyle baygınlık geçirenler olurken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olayların ardından  BDP il yöneticilerinin ve milletvekillerinin emniyetle yaptığı görüşmelerin sonunda yürüyüşe izin verildi. 100'ü aşkın kişi Silivri ve Tekirdağ hapishanelerine doğru yürüyüşe geçerken kitleyi poliste araçlarla takip ediyor.

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