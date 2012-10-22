Musa Anter'in çocukları destek için açlık grevine katılacak!

Kürt aydın ve yazar Musa Anter’in oğlu Dicle Anter ve kızı Rahşan Anter, PKK ve KCK davalarının tutuklu ve hükümlülerinin başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla yarın sembolik olarak eyleme katılma kararı aldı.

Dicle Anter ve Rahşan Anter’in yaptığı açıklamada, “Ben insanım diyen her bireyin sesini yükseltmesini ve ‘ülkemde ne oluyor’ sorusunu sormasını bekliyoruz” çağrısında bulundular.

Türkiye genelinde 58 cezaevinde PKK ve KCK davalarının tutuklu ve hükümlülerinin “Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının yaratılması, anadilde savunma ve eğitim hakkının tanınması” talepleriyle başlattığı açlık grevi 41’inci gününe girdi.

Dicle Anter ve Rahşan Anter açlık grevine destek vermek amacıyla yarın (23 Ekim 2012) sembolik eyleme yapacak.

Dicle ve Rahşan Anter’in yaptığı basın açıklamasında, “23.10.2012 Salı günü yapacağımız eylem kamuoyunun dikkatini çekmek amaçlıdır. Ülkemizde son 30 senedir yaşanan kirli savaşın ve insanlık dışı uygulamaların halen devam etmesini şiddetle kınıyoruz. Bugün ölüm orucunda bulunan siyasi tutukluların basın ve kamuoyunda yer almaması anti - demokratik bir durumla karşı karşıya olduğumuzun göstergesidir. Hukukun tamamıyla siyasi bir araç olarak kullanıldığına tanık oluyoruz. Kürt sorunu ülkenin en önemli sorunudur. Başbakanın ‘düşünmezseniz yoktur’ açıklamasına cevabımız şudur: ‘İnsanız düşünüyoruz siz düşünmüyorsanız sorun sizdedir’” denildi.

“İnsan yaşamı değerlidir ve insanların düşüncesine, varlıklarına, dillerine, inançlarına saygı gösterilmelidir” denilen açıklamada şöyle denildi:

“Çağdaş ülke olma yolundaki uygulamalara maalesef çağ dışı uygulamalarla engel olunmaktadır. Denklem yanlış kurulduğu için çıkan yanlış sonuçları da halk çekmektedir. Bu denklemin düzeltilmesi, ölüm oruncundaki insanlara kayıtsız kalınmamasıyla başlamalı ve ülkemizde barışın oluşması için yeni ortamlar yaratılmalıdır. Temennimiz ülkemizde ölümlerin bir daha yaşanmamasıdır. İnsan yaşamı değerlidir ve insanların düşüncesine, varlıklarına, dillerine, inançlarına saygı gösterilmelidir.

Ben insanım diyen her bireyin sesini yükseltmesini ve ‘ülkemde ne oluyor’ sorusunu sormasını bekliyoruz.”

628 kişi açlık grevinde

Amed News’in haberine göre, 12 Eylül’de başlayan süresiz açıklık grevine 20 Ekim 2012 tarihi itibariyle 628 kişi katıldı.

Bunlardan;

65’i 12 Eylül’den,

79’u 22 Eylül’den,

218’i 5 Ekim’den,

266’sı da 15 Ekim’den itibaren açlık grevinde.

Çağdaş Hukukçular Derneği: Ölümlerden Erdoğan sorumlu olacak

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, cezaevlerinde devam eden açlık grevlerinin kritik günlere girdiğini, ölümlerden AKP'nin sorumlu olacağını belirterek, tutukluların taleplerinin de kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

ÇHD, 41. gününe giren açlık grevleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kürt halkı üzerindeki baskılara son verilmesi gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Devletin yıllardır Kürt halkına uyguladığı baskı ve imha politikaları bugün AKP iktidarı eliyle katmerlenmiştir. Yalnızca KCK operasyonları ile 3 bine yakın insanın hapishanelerde tutuluyor olması dahi durumun vahametini ortaya koymaktadır. Açlık grevlerinin geldiği nokta bakımından eylemde olan tutsakların sağlık durumlarının ağırlaşmasından ve yaşamsal anlamda kritik evreye gelinmesinden AKP iktidarı sorumlu olacaktır.”