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Politika

CHP, Sincan'da açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerle görüştü

Veli Ağbaba, 'Hükümet görmezden geliyor. Bu, daha sonra olabilecekler için iyi bir bakış tarzı değil' dedi

22 Ekim 2012 19:20

Hülya Karabağlı

Ankara
 

CHP, Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevine giren siyasi tutuklu ve hükümlülerle görüştü. Tutuklu ve hükümlüler, “kararlıyız” mesajı verdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, T24’e, “Hükümet bu konuyu görmezden geliyor. Ancak, bu daha sonra olabilecekler için iyi bir bakış açısı değil” dedi. Sincan’daki tutuklu ve hükümlüler, açlık grevinde 15. Günü geçtiler.

 

Ağbaba: Açlık grevi çözüm değil

 

CHP’li Veli Ağbaba ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir, dün Sincan Cezaevi’nde açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerle yüz yüze görüştü. Sağlık durumlarını cezaevi yönetiminden öğrendi.  Açlık grevinin bir çözüm olmadığı konusunda görüşlerini paylaştı. Ağbaba,  kadın tutukluların ve hükümlülerin de açlık grevinde olduklarını söyledi. Tutuklu ve hükümlülere,“Bu çözüm değil. Bunu sonuçları hepiniz için çok ağır olur” dediğini ve bedenlerinin çok zarar görebileceği uyarısında bulunduğunu söyleyen Ağbaba, “Ben, açlık grevinden vazgeçmelerini istedim. Çünkü yaşam hakkı kutsaldır. Bu yolla kendilerine çok zarar verebilirler. Bu noktaya gelmelerini istemiyorum” dediğini anlattı. Ağbaba ile görüşen tutuklu ve hükümlüler, “kararlıyız” dedi.

 

'Hükümet tedbir almalı'

 

Ağbaba, hükümetin bu olayı görmezden gelmesinin daha sonraki süreçler için iyi olmayacağına dikkat çekti ve “şimdiden tedbir almazsa sonuçları kötü olur. Bunun daha önce  örnekleri yaşandı.  Türkiye için kötü olur.  Bu yüzden görmezden gelmemeli” dedi.

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