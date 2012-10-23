Mehmet Öcalan: Açlık grevlerini ancak ağabeyim durdurabilir

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, PKK ve KCK'lı mahkûmların açlık grevlerini durdurabilecek olan ağabeyi ile konuyu görüşmek için geçen çarşamba günü Adalet Bakanlığı’na başvurduğunu ancak henüz bir yanıt alamadığını söyledi. Adalet Bakanlığı yetkilileri ise, Öcalan’ın hem ailesinin hem de avukatlarının kendilerine İmralı’ya gitme taleplerinin olmadığını bildirdi.

Abdullah Öcalan’la görüşmelerin sağlanması ile anadilde eğitim ve savunma hakkının tanınması talebiyle, PKK ve KCK’lı mahkûmların başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde 42. güne girildi.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özkaya ve Hikmet Durgun'a konuşan Mehmet Öcalan, yaklaşan Kurban Bayramı’nda da ağabeyi Abdullah Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Bayram nedeniyle görüşme umudumuz arttı ama şimdiye kadar bize herhangi bir cevap gelmedi. Bırakın bayramı bizim her iki haftada bir görüş hakkımız var ama hep engelleniyor. Bari bu bayramda görüşmemize izin versinler, engellemesinler" dedi.

Açlık grevlerinin kritik bir evreye girdiğini hatırlatan kardeş Öcalan, şunları söyledi:

"Eğer görüşme olursa ağabeyime ülkedeki gelişmeleri ve en önemlisi cezaevlerindeki açlık grevlerini aktaracağım. Kesinlikle açlık grevleri konusunda etkili olur. Bu açlık grevlerini ancak o durdurabilir. Ölümler olmadan engelleyebilir. Umarım görüş olur, konuşabiliriz ve bu açlık grevlerini ölümler olmadan, cezaevlerinden tabutlar çıkmadan bitmesine katkımız olur."



'Avukatlardan talep yok'



Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı yetkilileri ise, Öcalan’ın hem ailesinin hem de avukatlarının kendilerine İmralı’ya gitme taleplerinin olmadığını bildirdi. Bakanlık kaynakları, “Bizde şu an böyle bir talep yok” dedi. Ancak Öcalan’ın avukatı Mazlum Dinç, 27 Temmuz 2012’den bu yana müvekkilleriyle görüşmek için düzenli olarak her hafta başvuru yaptıklarını söyledi. Dinç, bu haftaki başvurularını da bugün yapacaklarını söyledi.



'İmralı ile görüşme başlamadı'



Öte yandan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan da BDP’li Hasip Kaplan’ın "İmralı ile görüşmeler başlamış olabilir" sözleriyle ilgili olarak "Ben Hasip Bey’in tam aksini düşünüyorum; İmralı ile görüşmelerin başlamadığını ifade etmek istiyorum" dedi.