Ukrayna'dan savaş hazırlığı

Ukrayna ve Rusya arasındaki Kırım krizinde ipler her saat geriliyor. Rusya'nın Kırım'a yaklaşık 6 bin asker sevk etmesinin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Ukrayna Güvenlik Yetkilisi, "Bütün yedek askerleri silah altına çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Obama'nın Rusya'ya yönelik sert uyarısına karşın Putin, Parlamento'dan Ukrayna'da silahlı kuvvetleri kullanma yetkisi almıştı. Bu gelişmenin ardından Obama ve Putin arasında 90 dakikalık bir Ukrayna görüşmesi gerçekleşti. Ancak Beyaz Saray'dan gelen açıklama gerginliğin tırmandığı yönünde oldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik askeri müdahalesini kınamaktadır. ABD, önümüzdeki günlerde yapılacak G-8 için hazırlık toplantısına katılımını askıya alacak. Rusya'nın uluslararası kanunları devam eden ihlali, daha büyük siyasi ve ekonomik izolasyonlara yol açacaktır" denildi.

Kerry: İşgal ve istilayı kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ise yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna toprağını istila ve işgal etmesini kınadıklarını ifade etti.

Sonu savaş olur

Ukrayna Devlet Başkan Vekili ve Meclis Başkanı Aleksandr Turçinov ise ülkenin silahlı kuvvetlerinin tam olarak askeri hazır duruma getirildiğini belirtti. Rusya'ya yönelik 'Sonu savaş olur' açıklaması yapan Turniçov, Putin'in, orduyu Ukrayna ve Kırım sınırlarında kullanmak için parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden yetki alması üzerine, böyle bir saldırının gerçekleştirilmesi için herhangi bir dayanağın olmadığını dile getirdi.

Ukrayna ordusu hazır

Turçinov, söz konusu olası saldırıyı dikkate alarak, ülkenin silahlı kuvvetlerini askeri hazır duruma getirilmesine ilişkin karar aldığını ifade ederek, ayrıca ülkedeki nükleer santralleri, havaalanı ve diğer stratejik yerlerin korunmasının sıkılaştırıldığını kaydetti.

Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu'nun, olası askeri saldırı için eylem planı hazırladığını kaydeden Turçinov, tüm Ukrayna halkına seslenerek, soğukkanlı olmaya, Ukrayna'ya güvenmeye ve tüm çekişme ve tartışmaları unutmaya çağırdı. Şu anda kimin sağcı, kimin solcu, kimin hangi partiye veya örgüte ait olmasının önemli olmadığını kaydeden Turçinov, "Biz hepimiz Ukraynalıyız ve biz kendi ülkemiz etrafında birleşmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

'Tüm yedek askerler silah altında'

Ukrayna Güvenlik Yetkilisi, "Bütün yedek askerleri silah altına çağırıyoruz" açıklaması yaptı.