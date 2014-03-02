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Dünya

Ukrayna'dan savaş hazırlığı

Ukrayna Güvenlik Yetkilisi: Bütün yedek askerleri silah altına çağırıyoruz. Ayrıca Rusya sınır güvenliğine göre de yaklaşık 675 bin Ukraynalı Rusya'ya kaçıyor

02 Mart 2014 14:27

Ukrayna ve Rusya arasındaki Kırım krizinde ipler her saat geriliyor. Rusya'nın Kırım'a yaklaşık 6 bin asker sevk etmesinin ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Ukrayna Güvenlik Yetkilisi, "Bütün yedek askerleri silah altına çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Obama'nın Rusya'ya yönelik sert uyarısına karşın Putin, Parlamento'dan Ukrayna'da silahlı kuvvetleri kullanma yetkisi almıştı. Bu gelişmenin ardından Obama ve Putin arasında 90 dakikalık bir Ukrayna görüşmesi gerçekleşti. Ancak Beyaz Saray'dan gelen açıklama gerginliğin tırmandığı yönünde oldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik askeri müdahalesini  kınamaktadır. ABD, önümüzdeki günlerde yapılacak G-8 için hazırlık  toplantısına katılımını askıya alacak. Rusya'nın uluslararası kanunları  devam eden ihlali, daha büyük siyasi ve ekonomik izolasyonlara yol açacaktır" denildi.

 

Kerry: İşgal ve istilayı kınıyoruz

 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ise yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna toprağını istila ve işgal etmesini kınadıklarını ifade etti.

 

Sonu savaş olur

 

Ukrayna Devlet Başkan Vekili ve Meclis Başkanı Aleksandr Turçinov ise ülkenin silahlı kuvvetlerinin tam olarak askeri hazır duruma  getirildiğini belirtti. Rusya'ya yönelik 'Sonu savaş olur' açıklaması yapan Turniçov, Putin'in, orduyu Ukrayna ve Kırım  sınırlarında kullanmak için parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden  yetki alması üzerine, böyle bir saldırının gerçekleştirilmesi için herhangi bir dayanağın  olmadığını dile getirdi.

 

Ukrayna ordusu hazır

 

Turçinov, söz konusu olası saldırıyı dikkate alarak, ülkenin silahlı  kuvvetlerini askeri hazır duruma getirilmesine ilişkin karar aldığını ifade  ederek, ayrıca ülkedeki nükleer santralleri, havaalanı ve diğer stratejik  yerlerin korunmasının sıkılaştırıldığını kaydetti.

Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu'nun, olası askeri saldırı için eylem  planı hazırladığını kaydeden Turçinov, tüm Ukrayna halkına seslenerek, soğukkanlı  olmaya, Ukrayna'ya güvenmeye ve tüm çekişme ve tartışmaları unutmaya çağırdı. Şu  anda kimin sağcı, kimin solcu, kimin hangi partiye veya örgüte ait olmasının  önemli olmadığını kaydeden Turçinov, "Biz hepimiz Ukraynalıyız ve biz kendi  ülkemiz etrafında birleşmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

 

'Tüm yedek askerler silah altında'

 

Ukrayna Güvenlik Yetkilisi, "Bütün yedek askerleri silah altına çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

 

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