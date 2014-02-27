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Dünya

Ukrayna'da Başbakan Yatsenyuk oldu

Ukrayna Parlamentosu, Vatan Partisi Grup Başkanı Yatsenyuk'u Başbakan olarak seçti

27 Şubat 2014 17:57

Ukrayna Parlamentosu Vatan Partisi Grup Başkanı Arseniy Yatsenyuk'un Başbakan olarak seçti. Parlamentodaki 250 milletvekilinin yeni kurduğu "Avrupa Seçimi" isimli parlamento koalisyonunun adayı Yatsenyuk, oylamaya katılan 417 milletvekilinden 371'inin oyuyla başbakan oldu.

Yatseyuk'un başbakan adaylığı, dün Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda yapılan mitingde, eylemcilerin oluşturduğu Meydan Konseyi tarafından da onaylanmıştı.

AB’den Ukrayna’ya mali yardım için uluslararası bağış konferansı çağrısı

Avrupa Parlamentosu, bugün aldığı kararda, AB’nin Ukrayna’ya acil mali yardım yapmasını ve bu ülkedeki şiddet olaylarından sorumlu olanlar için hedefi belli yaptırımları güçlendirmesini istedi.

Siyasi gruplar tarafından ortak hazırlanan ve genel kurulda kabul edilen kararda, Ukrayna için önceliğin siyasi güçler arasında diyaloğu geliştirmek olduğu vurgulandı.

Kararda, toprak bütünlüğünün sağlanması, yolsuzlukla mücadele ile özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesinin de bu ülkenin öncelikleri arasında olması gerektiği bildirildi.

Ukrayna'nın kısa dönemde yaşayabileceği borç sorunlarına dikkati çekilen kararda, AB’nin ve diğer uluslararası mali kurumların bu ülkeye mali kurtarma planlarıyla yardımda bulunmaları istendi.

Kararda, AB’nin Ukrayna’daki mali soruna yardımcı olmak için uluslararası bağış konferansı düzenlemesi istendi.

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