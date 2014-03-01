Ukrayna Devlet Başkanı: Rusya Kırım'ı ilhak etmeyi amaçlıyor

Rusya'yı Kırım'da askeri güç konuşlandırmak ve Kiev'i "silahlı çatışmaya girmeye kışkırtmakla" suçladı. Turçinov, televizyonda yaptığı konuşmada, "Moskova'nın, Kiev'deki geçici yönetimin kışkırtmalara tepki vermesini, bunun sonucunda da Kırım'ı ilhak etmeyi amaçladığını" savundu.

Turçinov'un konuşması, Rus uçaklarıyla bölgeye yüzlerce asker sevkedildiği yolundaki, henüz kesin olarak doğrulanmayan haberleri izliyor. Rusya'ya bağlı olduklarına inanılan silahlı grupların da, belli başlı noktaları kontrol altına aldıkları belirtiliyor.

Geçici yönetimin lideri Turçinov, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e "kışkırtmaları bırakıp görüşmelere oturma çağrısı"nda bulundu.

Turçinov, Rusya'nın tıpkı 2008'de Gürcistan'a asker göndermesi öncesindeki gibi hareket ettiğini belirtti.

Kırım Başbakanı: Biz destek istedik

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Sergey Aksenov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgede barışı sağlama konusunda destek istediklerini söyledi. Aksenov, bölgelerinde silahlı çatışmalar yaşandığını dile getirdi. Rusya'dan yapılan açıklamada Kırım'ın "barışı sağlama" talebinin görmezden gelinmeyeceği belirtildi.