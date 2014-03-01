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Dünya

Dışişleri Bakanı Davutoğlu Kırım temasları için Ukrayna'ya gitti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indi

01 Mart 2014 02:25

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ukrayna’nın Kırım Özerk Bölgesi’ndeki gelişmeler ve Rusya’ya ait bazı hava ve kara askeri birimlerinin bölgeye giriş yaptığı haberleri üzerine resmi bir ziyaret için bulunduğu Bulgaristan’dan acilen Ukrayna’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet Ukrayna'nın başkenti Kiev'e indi. Davutoğlu Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde kısa bir süre dinlendikten sonra Rusya'nın işgal etmeye başladığı öne sürülen Kırım'ın Tatar Milli Meclisi eski Başkanı ve Ukrayna Meclisi Üyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nu kabul edecek. Davutoğlu Ukrayna'da yeni yönetimin temsilcileri ile yarın bir araya gelecek.

 

Bulgaristan'dan Ukrayna'ya geçti



Akşam saatlerinde Bulgaristan’ın Şumnu kentinden Kiev’e giden Davutoğlu, hareketinden önce de Ukrayna Dışişleri Bakan Vekili Andriy Deşçitsa ile bir telefon görüşmesi yaparak gelişmeler hakkında bir ön bilgi aldı. 

Davutoğlu Ukrayna’ya gitmeden önce de Twitter hesabından, “Rumeli’deki soydaşlarımızın kaderi bizim için nasıl azizse, Bahçesaray’ı kalbinde taşıyan geçmişte vatan hasretiyle büyük acılar çekmiş olan Kırım’daki kardeşlerimizin kaderi de aynı şekilde aziz” diye yazdı. Davutoğlu bugün son erecek sürpriz ziyareti sırasında Dışişleri Bakan Vekili Deşçitsa’nın yanısıra  Ukrayna Devlet Başkan Vekili ve Parlamento Başkanı Oleksandr Turçinov ile Başbakan Arseniy Yatsenyuk’la da görüşecek.

 

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