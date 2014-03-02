Obama ile Putin telefonda Ukrayna'yı görüştü

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda 90 dakika boyunca Ukrayna'yı konuştu. Obama, G8 zirvesine hazırlık toplantısını askıya alacağını açıkladı.

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Ukrayna meselesini konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama, 90 dakikalık görüşmede, Rusya'nın, BM sözleşmesi altındaki yükümlülükleri ve Ukrayna ile 1997 tarihli askeri üs anlaşmasının ihlali anlamına gelen ve Budapeşte Bildirisi ve Helsinki Nihai Senedi ile uyuşmayan, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açık ihlalinden duyduğu derin kaygıyı dile getirdi.

Açıklamada, "ABD, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik askeri müdahalesini kınamaktadır" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin, askerlerini Kırım'daki üssüne geri çekerek tansiyonu azaltması ve Ukrayna'daki herhangi bir başka yere müdahaleden de uzak durması noktasında Rusya'ya çağrı yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD olarak, Rusya'nın Ukrayna ile derin tarihi ve kültürel bağlarını ve Ukrayna'daki azınlık nüfusu ve Rusya kökenlilerin haklarını koruma ihtiyacını tanıdığımızı devamlı olarak belirttik. Ukrayna hükümeti, tüm Ukraynalıların haklarını korumaya ve Ukrayna'nın uluslararası yükümlülüklerine uymaya yönelik taahhüdünü açıkça ortaya koydu ve bizim onlara bu konudaki çağrımız da devam edecek.

Başkan Obama, Devlet Başkanı Putin'e, Rusya'nın, eğer Rus kökenlilere ve Ukrayna'daki azınlık nüfusa muameleye yönelik kaygıları varsa, bunu ele almasının uygun yolunun, Ukrayna hükümetiyle doğrudan barışçıl istişareye girmek ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) veya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) himayesi altında uluslararası gözlemciler göndermekten geçtiğini belirtti. İki örgütün de üyesi olarak Rusya da buna katılabilir. Başkan Obama, uygun uluslararası kolaylaştırmalarla ve uygun biçimde, Rusya ile Ukrayna hükümeti arasında diyalog başlatılması yönünde acil çabaların olması çağrısında bulundu. ABD de bu çabalara katılmaya hazırdır".

'Daha büyük izolasyonları getirecektir'

Obama'nın ayrıca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü devam eden ihlalinin Rusya'nın uluslararası toplumdaki duruşunu da olumsuz yönde etkileceğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, "Önümüzdeki saat ve günlerde ABD, acil biçimde BMGK, NATO ve AGİT'teki ortak ve müttefikleri ile Budapeşte Bildirisi'ni imzalayan ülkelerle iştişarede bulunacak. ABD, önümüzdeki günlerde yapılacak G-8 için hazırlık toplantısına katılımını askıya alacak. İleriye dönük olarak, Rusya'nın uluslararası kanunları devam eden ihlali, daha büyük siyasi ve ekonomik izolasyonlara yol açacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna halkının kendi geleceğini belirleme hakları olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Obama, hükümetine, teknik ve mali yardımlar dahil Ukrayna hükümetine destek sağlamak için uluslararası ortaklarla acil biçimde çalışmaya devam edilmesi talimatı verdi. Daha ileri olarak, mali istikrarın güven altına alınması, gerekli reformların desteklenmesi, Ukrayna'nın seçimleri başarılı bir şekilde yapabilmesi ve demokratik geleceği takip ederken desteklenmesi için, yeni hükümete önemli derecede yardım sağlamak amacıyla IMF, müttefik ve partnerlerimiz ve Ukrayna hükümetiyle yakın istişarelere devam edeceğiz."