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Dünya
Deutsche Welle

Kırım Rusya'dan yardım istedi

Kırım Özerk Cumhuriyeti hükümetinin ülkede barış ve huzurun sağlanması için Rusya'dan yardım ricasında bulunduğu açıklandı. Rusya Kırım'ın talebini inceliyor.

01 Mart 2014 14:11


Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde gerginlik giderek tırmanıyor.

Kırım Başbakanı Sergey Aksenov Rus televizyonunda yayınlanan açıklamasında, ülkesindeki vatandaşların hayatını korumak, güvenliğini sağlamak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yardım ricasında bulunduğunu belirtti. Aksenov Kiev hükümetinin Kırım yönetiminin bilgisi olmaksızın yeni bir polis müdürü atadığını söyleyerek, Ukrayna'nın böylece Kırım Anayasası'nı ihlâl ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kırım'da kurulan yeni hükümetin Rusya'dan yardım ricasının gözardı edilmeyeceği belirtildi.

Kırım'ın bağlı olduğu Ukrayna ise gelişmelere tepki gösteriyor. Ukrayna Geçici Hükümeti Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, Rusya'dan askerlerini bir an önce Kırım'dan çekmesini istedi.

Ukrayna diğer yandan Kırım'daki askerlerini alarma geçirdi. Kiev'deki Savunma Bakanlığı Kırım'a ek olarak 6 bin askerin gönderildiğini belirtti.

Rusya ise Kırım'da askeri müdahale planladığı yönünde Ukrayna yönetiminin dile getirdiği suçlamaları geri çeviriyor. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vitaliy Çurkin, Ukrayna ile Rusya arasında, Rus askerlerinin Kırım'daki varlığı konusunda bir antlaşma imzaladığını belirterek, bu çerçevede harekete ettiklerini ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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