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Dünya

'Rusya, Kırım'a 2 bin asker indirdi' iddiası

Kiev yönetimi dün akşam Rusya'nın Kırım'a 'silahlı işgale' başladığını iddia etti

01 Mart 2014 10:13

Kırım'da gerilim giderek tırmanıyor. 13 Rus uçağının Kırım'a iki bin askeri personel indirdiği iddia ediliyor. Ukrayna geçici Devlet Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'yı savaşa sürüklemek istediğini söyledi.
 
Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özel Temsilcisi, 13 Rus uçağının Kırım'a iki bin askeri personel indirdiğini iddia etti.
 
NTV'de yer alan habere göre, Kırım'daki Sivastopol ve Simferopol  havaalanlarına dün gece düzenlenen silahlı baskın sonrası dış hat seferlerinin yapılamadığı belirtiliyor.
 
Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Sivastopol'daki havaalanını ele geçirenlerin, Rus donanma birlikleri olduğunu duyurdu ve bunu silahlı işgal olarak niteledi.
 
Ukrayna Savunma Bakanı ise Kırım'daki silahlı Rus grupların, gece saatlerinde Ukrayna güçlerine yönelik operasyon düzenleyeceğine dair istihbarat aldıklarını belirtti.
 
Bir açıklama yapan Ukrayna geçici Devlet Başkanı Aleksandr Turçinov Rusya'nın Kırım'da yürüttüğü faaliyetlerin Ukrayna'yı kışkırtarak silahlı çatışmaya sürükleme amacı güttüğünü belirtti.
 

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