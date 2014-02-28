Rus ordusu Kırım'da havalimanını işgal etti

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özer Bölgesi'nde dün sabah parlamento ve başbakanlık binasını işgal eden Rusya yanlısı silahlı grupların eylemi gece de sürdü. Gece Kırım'ın Sivastopol ve Akmescit kentlerindeki havaalanlarına silahlı gruplar baskın yaptı. Havalimanındaki gergin bekleyiş sürüyor.

Kırım'da havalimanına baskın

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Kırım'ın başkenti Akmescit'te Rusya yanlısı silahlı gruplar havalimanını bastı. Havalimanında bir süre kontrolü ele geçiren silahlı gruplar, daha sonra havaalanı binasının dışına çıkarak, bahçede bekleyişe geçti. Kırım'da parlamento ve başbakanlık binasını, Ukrayna'da görevlerine son verilen "Bertuk" isimli silahlı milislerin işgal ettiği belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'dan ise farklı bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı, Rus güçlerinin Kırım'da iki havaalanını işgal ederek, kontrolü ele geçirdiğini söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, Rusya'nın attığı bu adımın işgal ve istila anlamına geldiğini belirterek, sert biçimde kınadı.

Karadeniz'de kıyısı bulunan Sivastopol'da Rus deniz kuvvetlerine bağlı güçlerin askeri bir havaalanını ele geçirdiğini iddia eden Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, iki olayda da kan akmadığını söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, "Silahlı güçlerin işgal ve istilasının uluslararası anlaşmalar ve hukuk için ne anlam taşıdığını merak ediyorum" dedi.

Ukrayna parlamentosu, dün eski ekonomi bakanı Arseniy Yatsenyuk'u başbakan olarak seçti.

Geçiçi Başbakan Yatsenyuk, başbakan seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmada, ülkesini ekonomik krizden çıkarmak için hoş olmayan kararlar almak zorunda olduklarını söyledi. Yatsenyuk, ülkesinin geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğunu vurguladı.

Görevinden azledilen ancak hala ülkenin devlet başkanı olduğunu savunan Viktor Yanukoviç ise, bugün Rusya'nın Rostov kentinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da, Ukrayna'nın yeni başbakanı Arseniy Yatsenyuk'u telefonla arayarak, ülkede yeni hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı Biden, Ukrayna'da yeni hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmek için Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk'u aradı" ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rusya ve Ukrayna arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılması amacıyla Kiev yönetimiyle irtibatın devam ettirilmesini istedi.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Ukrayna'ya maddi yardım yapılması hususunda IMF ve G8 ülkeleri ile değerlendirme yapılmasını istediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti yönetiminin insani yardım talebinin gözönüne alınarak, bu konunun incelenmesi talimatı verdi.