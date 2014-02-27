Kırım'da tansiyon yükseliyor

Kırım Haber Ajansı, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rifat Çubarov'a dayanarak yayımladığı haberde, Kırım parlamentosunun saat 04.00 itibarıyla kimliği bilinmeyen, üniformalı şahıslar tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Haberde, parlamentoyu ele geçiren şahısların sayısının 30-35 civarında olduğu kaydedildi.
Alman Basın Ajansı'nın (dpa) Interfax Ajansı'ndan aktardığı bilgilere göre, silahlı kişiler parlamento binasının kapısına kurşun yağdırarak içeri girmeyi başardı. Kendilerini "Kırım'daki Rus halkının öz savunma güçleri" sözleriyle tanımlayan kişilerin işgal ettikleri kamu binalarının girişine çöp konteynırları ve çeşitli malzemelerle barikat kurduğu belirtildi. Görgü tanıkları işgal edilen kamu binalarına Rus bayrağının çekildiğini söylediler.
Yulya Timoşenko'nun partisinden Andrey Sençenko, "İşgalcilerin kim olduğuna ve taleplerine ivedilikle açıklık getirilecektir" dedi.
Kırım'da nüfusun çoğunluğunu Ruslar oluşturuyor. Rus Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Karadeniz Donanması'nın merkezi Sivastopol'da bulunuyor. Bölge parlamentosunun bulunduğu Simferopol'de (Akmescit) dün meydana gelen olaylarda en az 30 kişi yaralanırken iki kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.