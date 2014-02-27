Kırım bağımsızlık için referanduma gidecek

Kırım Parlamentosu basın bürosu, Simferopol'da yaptığı açıklamada, taraflar arasında artan gerilim nedeniyle, bölgenin statüsünün ne olacağının, Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin de yapılacağı 25 Mayıs tarihinde bir referandum ile belirleneceğini açıkladı.

Ukrayna'daki siyasi krizin sirayet ettiği Kırım Özerk Bölgesi'nde parlamentonun ayrıca hükümein görevine son verdiği de bildiriliyor. Kapalı kapılar ardında yapılan oylamada, kaç kişinin bulunduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Nüfus çoğunluğunu Rusların oluşturduğu Ukrayna'ya bağlı Kırım'da, Ukraynalılar ve Kırım Tatarları yaşıyor. Rusya'nın da Karadeniz filosu yine Kırım'da yer alıyor. Kırım'daki Ruslar, Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in azledilmesinden sonra bölgedeki kültürel ve politik etkinliklerini kaybetmekten endişe ediyor. Bu nedenle bölgede artan gerilimde, perşembe sabah saatlerinde, Rus oldukları öne sürülen silahlı ve maskeli kişiler bölge parlamentosunu kuşatarak, çatısına Rus bayrağı asmışlardı.

Sovyetler Birliği içinde Rusya'ya bağlı olan Kırım, 1954 yılında Ukrayna'ya bağlandı. 1992 yılından beri ise Ukrayna'ya bağlı özerk bölge konumuna sahip.

'Provakasyondan uzak durulmalı'

NATO, Kırım'daki gelişmeleri endişeyle izlerken, Rusya'ya soğuk kanlı kalma çağrısı yaptı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, perşembe günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini kaydetti.

Rasmussen, Rusya'ya bölgede gerilimi tırmandıracak ya da yanlış anlaşmalara yol açacak herhangi bir eylemde bulunmama çağrısı yaptı. NATO Genel Sekreteri, tarafların her türlü provakasyondan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Askeri müdahale senaryolarını da değerlendiren Rasmussen, Rusya'nın askeri bir mdahale planı olduğuna dair kanıt teşkil eden bir bilgiye sahip olmadıklarına dikkat çekti.

'Yanukoviç basın toplantısı düzenleyecek'

Rus haber ajansları, hakkında uluslararası arama emri bulunan Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in, cuma günü yerel saatle 17.00'de, Ukrayna sınırındaki Rostov kentinde bir basın toplantısı düzenleyeceğine yönelik haberlere yer veriyor. Rostov, Yanukoviç'in kalesi sayılan Ukrayna kenti Donesk'e 200 kilometre mesafede yer alıyor.

Yanukoviç'in halihazırda nerede saklandığı resmi olarak bilinmiyor. Rus basını, Yanukoviç'in perşembe günü, Rusya'ya kişisel güvenliğini sağlama yönündeki talebini ilettiği mesajına yer verdi.