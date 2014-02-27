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Dünya

Kırım'da hükümet düştü, parlamento ele geçirildi!

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin parlamento ve başbakanlık binalarının silahlı gruplarca ele geçirildiği bildirildi

27 Şubat 2014 10:01

Ukrayna'nın Kırım Özerk bölgesinde, bağımsızlık yanlıları ile Rusya taraftarları arasında gerilim yaşanıyordu. 

Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin parlamento ve başbakanlık binalarının silahlı gruplarca ele geçirildiği bildirildi... Kırım'da, bağımsızlık yanlıları ile Rusya taraftarları arasında gerilim yaşanıyordu.

Grup adına açıklama yapan bazı şahıslar, eylemcilerin Kırım'ın geleceğini tayin edecek bir referandum yapılmasını istediklerini belirtiyor. Basın mensuplarının parlamentoya yöneldiği sırada ise bina içinden dışarıya ateş açıldı.

Parlamentoyu ele geçirenler Rusya bayrağı astı.

Rus Interfax ajansının haberine göre Kırım Tatar Meclisi Başkanı Rifat Çubarov olayı Facebook hesabından duyurdu. Çubarov, parlamento ve başbakanlık binalarının herhangi bir belgesi olmayan üniformalı şahıslar tarafından ele geçirildiğini ancak bu kişilerin henüz bir talepte bulunmadığını açıklandı.

Haberde, parlamentoyu ele geçirenlerin sayısının 30-35 civarında olduğu kaydedildi.

Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde, Kiev'deki yönetim karşıtı gösterilerin başarıya ulaşmasının ardından ortaya atılan Ukrayna'dan ayrılma senaryoları gerilimin tırmanmasına neden oluyor.

Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Konstantinov'un, "Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılmasının gündeme gelebileceği" yönündeki açıklamalarının ardından bölgede gergin bekleyiş sürerken, Kırım Parlamentosunun ülkedeki siyasi durumu ele almak için bugün olağanüstü toplanma kararı almıştı.

Ancak dün Parlamento toplantısının yapılmamasının ardından, Rusya yanlıları ile karşıt görüşlü Kırım Tatarları arasında çıkan arbedede 26 kişi yaralanmıştı.

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