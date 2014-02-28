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Dünya

Rus helikopterleri Kırım'a girdi

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Akmescit'teki (Simferopol) havaalanının işgal edilmesini "Rusya'nın silahlı işgali" olarak değerlendirdiklerini belirtti

28 Şubat 2014 17:49

Rusya'ya ait 10 askeri helikopterin Kırım üzerindeki Ukrayna hava sahasına girdiği bildirildi. Sabah saatlerinde ise Kırım’ın Sivastopol yakınlarındaki havalimanında eli silahlı bir grup tarafından kontrol altına alınmasının ardından Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Atlasjet Hava Yolları'nın uçağı Türkiye’ye geri döndü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gideceğini açıkladı.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Ukrayna sınır güvenlik kurumu tarafından yapılan açıklamada, hava sahası ihlalinin yanı sıra Rusya'nın Karadeniz filosunun bir bölümünün bulunduğu liman kenti Sivastopol'da da Rus askerlerinin Ukraynalı sınır koruma birliklerinin geçişine izin vermediği belirtildi.

Rusya daha önce Sivastopol yakınlarındaki bir askeri havaalanı ile Kırım'ın başkenti Simferopol'daki "Belbek" havalimanının ele geçirilmesinde rolü olduğu yönündeki açıklamaları yalanlamıştı.

 

Davutoğlu Kiev'e gidiyor

 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından Kiev’e gideceğini duyurdu. Davutoğlu, “Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili muhataplarımla görüşmek için programımı değiştirerek bu akşam Kiev'e gidiyorum” yazdı.

 

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