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Dünya

Rus parlamentosundan 'Kırım işgaline' izin çıktı

Vladamir Putin'in Rusya Federasyonu'na kuvvetlerin Kırım'da silahlı güç kullanımına izin verilmesi yönündeki teklifi parlamentoda kabul edildi

01 Mart 2014 18:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu doğrultudaki teklifini oylayan Federasyon Konseyi, tezkereyi onayladı.

Hürriyet'in haberine göre, Putin bu teklifi; Rusya anayasasının, Rus askerlerinin ülke dışında görevlendirilmesine izin veren 102'nci maddesi çerçevesinde sundu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki sıra dışı durum; Rusya Federasyonu vatandaşlarının, soydaşlarımızın ve bu ülke topraklarındaki askerlerimizin can güvenliğine yönelik tehditle bağlantılı olarak... Rusya Federasyonu'na bağlı silahlı kuvvetlerin, Ukrayna'daki sosyo-politik durum normalleşene kadar bu ülkede kullanılması için teklif sunuyorum" ifadesi yer almıştı.

 

Kırım Başbakanı davet etmişti

 

Rus helikopter ve zırhlı araçlarının devriye gezdiği Kırım'da son olarak, yeni seçilen Başbakan Sergey Aksenov, Ukrayna'ya bağlı özerk yarımadada "barış ve düzeni sağlaması" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunmuştu.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın ardından parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi de birkaç saat önce, Ukrayna toprağı olan Kırım yarımadasına belirli kontenjanda Rus askeri gönderilmesine sıcak baktığını duyurmuştu. Açıklamayı yapan Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yaptığımız çağrıda, Kırım’da yaşayan Rus vatandaşlarıyla Rusya’nın Karadeniz donanması güvenliğinin sağlanması için belirli sayıda askerimizin bölgeye gönderilmesi tavsiyesinde bulunduk” demişti.

Rusya anayasasına göre, Devlet Başkanı olmasının yanı sıra Başkomutan da sayılan Putinin, ülke dışına asker gönderebilmesi için Federasyon Konseyi'nden izin alması gerekiyor.

 

Binlerce askeri bulunuyor

 

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın "son dönemde" Ukrayna'ya 6 bin ek asker gönderdiğini belirtmişti. Rusya ise Karadeniz filosuna ait bir üssünün bulunduğu Kırım'daki asker sayısının, Ukrayna'yla yaptığı anlaşmanın şartlarını ihlal etmediğini savunuyordu
 

 

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