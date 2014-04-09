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Dünya

Ukrayna'dan Rusya yanlılarına '48 saatlik ültimatom'

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, göstericilerin tercihleri ne olursa olsun durumun ‘48 saat içinde’ çözülebileceğini ifade etti

09 Nisan 2014 16:39


Ukrayna İçişleri Bakanı, ülkenin doğusundaki kamu binalarını ele geçiren Rusya yanlısı göstericilere siyasi çözüm için müzakerelere katılmaları için ültimatom verdi. Bakan, aksi halde ‘güç kullanılacağını’ söyledi.

İçişleri Bakanı Arsen Avakov, göstericilerin tercihleri ne olursa olsun durumun ‘48 saat içinde’ çözülebileceğini ifade etti.

Luhansk’teki güvenlik binalarında Pazar gününden bu yana tutulanlar da serbest bırakıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Bakan Avakov, Luhansk, Donetsk ve Harkiv bölgelerindeki ‘terörle mücadele operasyonu’nun da gelecek iki gün içinde sonuçlanacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Avakov, “İki seçenek var. Siyasi müzakereler ve güç kullanımı” dedi. “Diyalog isteyenler için müzakere ve siyasi çözüm sunuyoruz. Çatışma isteyen azınlıksa Ukraynalı yetkililerin şiddet kullanarak verecekleri cevabı alacak.”

Avakov’un konuşmasından kısa bir süre önce, Ukraynalı güvenlik yetkilileri yerel siyasetçilerle yapılan müzakereler sonucunda Luhansk’taki binalarda tutulan 56 kişinin de binadan çıkmasına izin verildiğini aktardı.

 

'Dörtlü zirve'

 

Salı günü, “silahlı radikal grupların” 60 kişiyi zorla binada tuttukları bildiriliyordu. Binada kaç kişinin kaldığı henüz bilinmiyor.

Associated Press haber ajansı, bina dışında toplanan kalabalığın geçici yönetim karşıtı gösteri düzenlediğini ve bölgesel özerklik için referanduma gidilmesi çağrısı yaptığını bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, Salı günü Harkiv’deki hükümet binalarının kontrolünü ele geçirdiklerini belirtmişti. Fakat Donetsk’teki bölgesel yönetime ait bazı binaların kontrolü hala göstericilerin elinde.

Diğer yandan, Ukrayna’da derinleşen siyasi krizin çözümünü görüşmek için Ukrayna, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD’den üst düzey yetkililer gelecek hafta tıklayın dörtlü zirvede bir araya gelecek.

Görüşmeye AB Dış Politika Temsilcisi Catherine Ashton ile ABD, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının da katılması bekleniyor.

 

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