Ukrayna karışıyor



Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv'de Rusya sempatizanlarının karıştığı taşkınlıkların ardından Rusya yanlısı 70 gösterici Ukrayna polisi tarafından tutuklandı. Hükümet binasının alt katını işgal ettikten sonra binayı ateşe veren göstericilerin bölücülük yaptıkları, kitlesel huzursuzluk çıkardıkları ve başkalarının sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle tutuklandığı açıklandı.

Rusya sempatizanları pazar günü işgal ettikleri binayı, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile görüşmelerinin ardından boşaltmışlardı. Gerginlik hafta başında da sürmüş ve bin dolayındaki Rusya sempatizanıyla Avrupa yanlısı küçük bir grup arasında çatışma çıkmıştı.

Ukrayna'nın geçici devlet başkanı Aleksander Turçinov salı günü parlamentoda yaptığı konuşmada tutuklanan göstericilerin cezai takibata tabi tutulacaklarını söyledi. Turçinov, “Adli makamlar, otomatik silahlarla bina işgal eden bölücü ve teröristlere anayasa ve hukuk kurallarına uygun olarak terörist ve suçlu muamelesi yapacaktır” dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı özel timlerin, ülkenin doğusundaki Donezk'in hükümet binasını işgal eden ve Rusya''ya ilhak etmek üzere egemen halk cumhuriyeti ilan eden Rusça konuşan toplum mensuplarına müdahale edebileceği bildiriliyor.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Kiev'deki geçici hükümeti, gerginliği daha da arttıracak kararlardan kaçınması hususunda uyardı. Bakanlığın duyurusunda, ‘iç savaşa yol açabilecek her türlü askeri hazırlığa son verilmesi' talep edildi. ABD'nin, Ukrayna'nın doğusundaki protesto eylemlerinin Moskova tarafından yönetildiği şeklindeki suçlaması Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ret edildi.