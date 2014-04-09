Ukrayna için dörtlü görüşme yapılacak



Ukrayna'daki siyasi krizin derinleşmesini görüşmek için Ukrayna, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD'den üst düzey yetkililer gelecek hafta bir araya gelecek.

Buluşma, krizin başlamasından bu yanki ilk dörtlü görüşme olacak.

Görüşmeye AB dış politika temsilcisi Catherine Ashton ile ABD, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının katılması bekleniyor.

Washington ve Kiev, Şubat ayında Kırım bölgesini ilhak eden Rusya'yı, Ukrayna'nın doğusundaki hükümet binası tıklayın baskınlarından sorumlu tutuyor.

Rusya ise Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç''in Şubat ayında ülkeyi terk etmeye zorlanmasının ardından kurulan geçici yönetimin meşru olmadığını ve Rusça konuşan azınlığın haklarının korunmadığını savunuyor.

Görüşme yeri Avrupa

Taraflar arasındaki görüşmelerin zamanı belli değil ancak yerin Avrupa'da olacağı belirtiliyor.

Ashton'ın sözcüsü, AB yetkilisinin Ukrayna'daki durumu sakinleştirme amaçlı diplomatik çabaları çerçevesinde ABD, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları ile görüşeceğini duyurdu.

NATO'dan salı günü yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ciddi sonuçlara yol açacak "tarihi bir hata" olacağı uyarısında tıklayın bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına son vermesini istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'yı işgal niyetleri olmadığını fakat Rus çıkarlarını koruma hakları bulunduğunu öne sürüyor.

Ukrayna yetkilileri, hükümet binalarına Rus bayrakları çekilen 3 kentten biri olan Harkiv'de binanın boşaltıldığını ve 70 kişinin kansız bir operasyonla gözaltına alındığını kaydetti.

Ancak Luhansk'taki "radikallerin" işgal ettikleri binaya patlayıcı döşediği ve yaklaşık 60 kişiyi rehin tuttukları iddia ediliyor. Göstericiler ise bu iddiaları reddederek, sadece otomatik silahlara sahip olduklarını söylüyor.

Donetsk'te kendilerini bina içine hapseden göstericiler ise Ukrayna'dan ayrılık için referandum çağrısı yapıyor. Moskova yönetimi, bu kentlerdeki göstericilere karşı güç kullanılmasının iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Gerginlik sürerken, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, "24 saat içindeki kaosun arkasında Rus özel kuvvetlerinin ve ajanlarının olduğunu" söylemesi dikkat çekti.

Kerry, olayların Kırım'daki gibi bir Rus askeri müdahalesinin bahanesi olabileceğini öne sürdü. BBC'ye açıklama yapan AB diplomatik kaynakları, Avrupa Komisyonu'nun krizle ilgilenmek üzere "Ukrayna Destek Grubu" kurduğunu açıkladı.

Grubun çalışma alanının Gürcistan ve Moldova gibi eski Sovyet ülkelerine genişletilebileceği belirtiliyor.

Ukrayna'daki siyasi kriz, AB ile birlik anlaşması imzalamayan Yanukoviç'e karşı sokak gösterileriyle başlamıştı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 100'den fazla kişi öldü.