Ukrayna bölünüyor mu?

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk’de dün belediye binasını ele geçiren ayrılıkçı gruplar bayrak çekip “bağımsızlık” ilan etti. Kiev Yönetimi ise düşmanların “Kırım senaryosunu” tekrarlamaya çalıştığını, buna izin vermeyeceklerini açıkladı.

Ukrayna’ya bağlı Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasından üç hafta sonra bu kez Donetsk’te Rus yanlısı ayrılıkçılar, bağımsızlık için ayaklandı. Şubat ayında Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Batı destekli meclis darbesiyle devrilmesinin ardından ülkenin doğusunda Kiev yönetimi karşıtı eylemler yapılmıştı. İşte önceki gün bölgede yine hareketlenme yaşandı. Rus yanlısı ayrılıkçılar ilerleyen saatlerde Donetsk’in yanı sıra Lugansk, Harkov’da hükümet binalarını işgal edip Rus bayrakları dalgalandırdılar.

11 Mayıs'a kadar referandum

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Donetsk’te gece belediye binasını işgal eden yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, dün sabah “Halk Kongresi” düzenleyerek “Donetsk Halk Cumhuriyeti” adı altında bağımsızlık ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den barış gücü talebinde bulunan ayrılıkçılar, belediye binası balkonundan yaptıkları açıklamada “Kiev yönetimi, geleceğimizi belirleme çalışmalarımızı baltalamak için müdahalede bulunursa anında Rusya’ya askeri yardım çağrısı yapacağız. Rusya, çağrımıza hayır demeyecektir” dedi. “Donetsk Halk Cumhuriyeti”nin, 11 Mayıs tarihine kadar bölgede referandum düzenlemeyi planladığı da açıklandı.

Kiev yönetimi panik içinde

Ukrayna’nın doğusundaki gelişmeler başkent Kiev’de panik yarattı. Ukrayna Devlet Başkanı vekili Aleksander Turçinov, Litvanya’ya yapacağı ziyareti iptal etti ve güvenlik yetkililerini acil toplantıya çağırdı. Parlamentoda konuşan Turçinov, Kırım senaryosunun uygulanmaya çalışıldığını, buna izin vermeyeceklerini söyleyerek “Ukrayna’nın doğu illerinde silahlı isyan çıkartan kişiler artık terörist muamelesi görecek... Rusya, Ukrayna’yı tamamen parçalamak istiyorlar” dedi.

Rusya henüz sessiz

Ülkenin doğusuna hareket etmeye hazırlanan eski Başbakan Yulia Timoşenko ise “Rus ajanları, üç bölgede halkı kullanarak Kırım’dan sonra Ukrayna’nın doğusunu da ele geçirme planını uygulamaya soktular. Rus tankları Kırım’daki gibi sözde halkı kurtarmaya gelir” dedi. Moskova’dan ise henüz bir açıklama gelmedi. Avrupa Birliği sadece “Ukrayna’daki gidişattan son derece endişeliyiz” açıklaması yaptı.

Ukrayna'nın beşinci büyük şehri olan, "maden işçilerinin başkenti" olarak bilinen Donetsk'in nüfusu 982 bin. Nüfusun yüzde 48'i Rus.