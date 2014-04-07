Ukrayna'nın doğusunda ayrılık sesleri



Ukrayna'nın doğusunda çok sayıda kamu binasını işgal eden Rusya yanlısı göstericiler, Rusça konuşulan Donetsk kentinde bağımsızlık ilan etti.

Kırım'da olduğu gibi, bölgenin Rusya'ya bağlanması konusunda 11 Mayıs'ta referandum düzenleneceğini açıklayan eylemciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de bölgeye "barış birlikleri" göndermesi talebinde bulundu.

Kiev'den sert tepki

Ayrılıkçı güçleri bölgeye terörle mücadele birlikleri göndermekle tehdit eden Ukrayna'nın geçici Devlet Başkanı Aleksandır Turçinov, parlamentoda yaptığı konuşmada, gelişmelerden Rusya'yı sorumlu tutarak “Devleti istikrarsızlaştırmak ve ülkemizi bölmek istiyorlar” dedi.

Ukrayna Başbakanı Arseni Yatsenyuk da ülkenin doğusundaki huzursuzluktan Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Kiev'de kabinenin düzenlediği kriz toplantısında Moskova'nın sınıra asker göndermek için bahane yaratmak istediğini belirten Yatsenyuk, amacın istikrarsızlık yaratmak ve ülkenin toprak bütünlüğünü bozmak olduğunu, ancak buna izin vermeyeceklerini ifade etti.

Rusya'nın doğal gaz ücretine zam yaptığına da dikkat çeken Başbakan, iflasın eşiğindeki ülkede ekonominin üzerindeki baskının da arttırıldığını dile getirdi.

AB endişeli

Avrupa Birliği de gelişmeleri endişe ile izliyor.

Ukrayna'nın doğusunda yaşananları dikkatle ve kaygıyla takip ettiklerini belirten AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, "Ukrayna'da siyasi taleplerin şiddete başvurmadan, demokratik standartlara ve hukuk devletinin ilkelerine uygun bir biçimde dile getirilmesi" gerektiğini belirtti.

Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili bir açıklama yapan Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert de Berlin'in "tüm sorumlulara bölgenin istikrarına katkı sağlamaları ve bu tür gerginliklerden kaçınmaları" çağrısında bulunduğunu kaydetti.