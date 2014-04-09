Ukrayna, Türkiye'ye nükleer başlıklı füze mi sattı?

Rusya, Ukrayna’nın yeni yönetiminin, nükleer başlık taşıyabilen “Şeytan” füzesinin çizimlerini Türkiye ve üçüncü ülkelere satmak için temaslarda bulunduğunu iddia etti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime füze krizi de eklendi. Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun habeine göre Moskova, Kiev’deki Avrupa yanlısı yeni yönetimin, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının intikamını almak için, Rusya savunmasının belkemiğini oluşturan bir balistik füzenin çizimlerini Türkiye dahil üçüncü ülkelere satmaya çalıştığını iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı “Ukrayna’ya ciddi uyarı” başlıklı bir yazılı açıklama yayınlayarak, Kiev yönetimini nükleer başlık taşıyabilen P-36M2 “Voyevoda” füzelerinin teknik çizimleri üçüncü ülkelere satmaya çalışmakla itham etti. NATO tarafından “Şeytan” füzesi olarak adlandırılan P-36M2 füzeleri Ukrayna’da üretiliyor. Rusya, Şeytan füzelerini nükleer savunma şemsiyesinin en önemli parçası olarak görüyor. Ayrılabilen birçok nükleer başlık taşıyan bu füze aynı zamanda ABD ve NATO’nun kurmakta olduğu füze kalkanına da direnebilen en ciddi silah olarak gösteriliyor.

Sakın sızdırmayın

Rus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şöyle denildi: “Ukrayna’nın içine sürüklendiği kaos ortamına rağmen şimdiki Kiev yönetiminin stratejik silahlar ve özellikle P-36M2 “Voyevoda” füzesi sırlarını dünyaya sızdırmayacağını umuyoruz. Ukrayna’nın Lahey’de imzalanan ‘Füze Teknolojilerini Yaymama Anlaşmasını’ imzaladığını da hatırlatırız. Bu temennimizi dile getirmekle birlikte son zamanda basında yer alan bazı haberler bizde kuşku uyandırmıştır. Füzenin üretildiği Ukrayna’nın Dnepropetrovsk bölgesindeki Yujmaş fabrikası yetkililerinin dış ülkeleri ziyaret ederek bu füzeyle ilgili görüşmeler yaptıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Rusya yönetimi, Kiev’deki yeni iktidarı bu tür davranışlardan kaçınmalarını ısrarla tavsiye ediyor.”

Rusya hükümeti yayın organı Rossiyskaya gazetesi de dünkü sayısında, bir Ukrayna heyetinin Şeytan füzesi çizimlerini satmak amacıyla Türkiye’yi ziyaret ettiğini yazdı. Rus sosyal paylaşım sitesi “Livejournal’” da bazı anonim hesaplarda Ukrayna heyetinin Türkiye’yi 5 Nisan’da ziyaret ettiğini ileri sürüldü. Fabrikadan başka bir heyetin de Çin’de temaslarda bulunduğu da iddialar arasında.

Kiev’de yumruk Donetsk’te baskın

Kaynayan kazan Ukrayna’da, ayrılıkçılara karşı operasyonlar sürerken mecliste büyük bir kavga çıktı. Doğu illerindeki durum görüşülürken sabaha karşı 50 milletvekili birbirine girdi. Ukrayna Komünist Partisi lideri Peter Simonenko’nun ülkenin doğusunda yaşananlar için “Yanukoviç iktidarını yasadışı olarak devirenleri” suçlayan konuşmasına kızan aşırı milliyetçi Svoboda partisi üyeleri kürsüye yürüyünce kavga patlak verdi. Aynı sıralarda ülkenin doğusunda operasyon vardı. Rus asıllıların çoğunlukta olduğu Harkov, Lugansk ve Donetsk’te kamu binalarına Rus bayrağı çekerek bağımsızlık ilan edenlere karşı önceki gece kapsamlı tutuklama operasyonu düzenlendi, 70 kişi gözaltına alındı. Lugansk’ta ise Rus yanlıları 60 istihbarat çalışanını rehin aldı.