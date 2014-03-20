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Dünya

Ukrayna: Rusya ülkemizi işgale hazırlanıyor

Kırım'ı kendisine bağlayan Rusya'nın şimdi de Ukrayna'nın doğu ve güneyini işgal etmek için askeri hazırlık yaptığı ileri sürüldü

20 Mart 2014 14:58

Ukrayna'nın BM'deki daimi temsilcisi Yuri Klymenko, Rusya'nın ülkesinin doğu ve güneyini işgal etmek için hazırlık yaptığını söyledi.

Kırım'ı kendisine bağlayan Rusya'nın şimdi de Ukrayna'nın doğu ve güneyini işgal etmek için askeri hazırlık yaptığı iddia edildi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde açıklama yapan Ukrayna'nın BM elçisi Yuri Klymenko, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyini işgal etmek için askeri hazırlık yaptığını söyledi.

Ukrayna'nın BM elçisi Klymenko, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğu ve güneyini tamamen işgal etmek için askeri hazırlık yaptığına dair ipuçları var" dedi.

Rus ordusu ise, ülkenin kuzeybatısında geniş çaplı hava tatbikatı düzenliyor.

 

Ukraynalı komutan serbest

 

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'ya bağlanan özel statülü Sivastopol'de gözaltına alınan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Sergey Gayduk serbest bırakıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gayduk'un Ukrayna Devlet Başkan Vekili ve Meclis Başkanı Aleksandr Turçinov'un girişimleri ve Ukrayna Savunma Bakanı İgor Tyanukh'un, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla

yaptığı görüşmeler sonucunda serbest bırakıldığı belirtildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Gayduk ve beraberindekiler, Kırım'ın Congar karakol bölgesinde serbest bırakıldı.

 

Ukrayna Kırım'dan çekiliyor

 

Kırım'ın Sivastopol kentinde bulunan Ukrayna'ya ait donanma karargahı Rusya yanlısı güçlerin kontrolüne geçmişti.

Bunun üzerine Kiev yönetimi, askerleri ve ailelerini Kırım'dan çekmek için plan yapmaya başlamıştı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Andriy Parubiy, askerleri "çabuk ve etkin" şekilde çekmek istediklerini belirtmişti.

Ukrayna, Birleşmiş Milletler'den Kırım'daki Rus askerlerinin çekilmesi için önlem almasını da isteyecek.

Karadeniz'deki Amerikan savaş gemisi ise, Bulgaristan ve Romanya donanmasıyla birlikte tatbikata başladı.

 

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