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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna donanmasına baskın

Rusya yanlısı milislerin, Kırım’daki Ukrayna donanmasını bastığı, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın da gözaltına alındığı bildirildi.

19 Mart 2014 19:52


Ukrayna donanmasının Kırım'ın Sivastopol kentindeki ana karargahını basarak kontrolü altına alan Rusya yanlısı milislerin Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Sergey Gayduk'u da gözaltına aldığı bildirildi.

Yaklaşık 200 kişilik bir grup tarafından düzenlenen baskının ardından Ukraynalı askerlerin karargahı terk ettiği belirtildi.

Baskında ölen ya da yaralanan olmazken, Fransız haber ajansı AFP, Kırım'da Ukrayna'ya ait başka bir askeri üsse de Rusya yanlısı milislerin baskın düzenlediğini duyurdu.

Özel statülü Sivastopol kentindeki savcılık Gayduk'u, Kiev'den gelen meşru müdafaa için silah kullanılması talimatını altlarına iletmekle suçlanıyor. Rusya'nın Karadeniz Filosu komutanı Aleksander Vitko, Kırım'daki Ukrayna birliklerine bu emre itaat etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

"Girişlerine izin verilmeyecek"

Ukrayna Savunma Bakanı İgor Tenyuk ise Ukrayna birliklerinin Kırım'dan çekilmeyeceğini belirterek Başbakan Yardımcısı Vitali Yarema ile birlikte bölgeyi ziyaret etmeyi planladıklarını açıkladı.

Ukraynalı yetkililerin seyahat planına tepki gösteren Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, “Kırım'da hoş karşılanmayacaklar, seyahat etmelerine hiçbir şekilde izin verilmeyecek, geri gönderilecekler” diye konuştu.

Kırım'ın başkenti Simferopol kentinde salı günü yaşanan bir silahlı çatışmada bir Ukraynalı asker, bir de Rusya yanlısı aktivist hayatını kaybetti. Rusya olayı ‘provokasyon' olarak nitelendirdi.

Ban, Rusya ve Ukrayna'ya gidiyor

Bölgedeki gerginlik devam ederken BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Ban perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. Daha sonra Kiev'e geçecek olan Ban, cuma günü de Ukraynalı yetkililerle görüşecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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