Kırım'da Ukrayna askeri üssüne ateş açıldı, bir Ukrayna askeri öldü

Rusya devlet Başknı Putin'in Rusya'nın bir parçası olduğunu ilan ettiği Kırım'ın başkentinde düzenlenen silahlı saldırıda Ukraynalı bir askerin öldüğü, bir diğerinin yaralandığı iddia edildi. Kiev saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, bir askerin ölümü ile ilgili olarak, "Bugün Rus askerleri Ukrayna görevlilerine ateş açmaya başladı. Bu savaş suçudur" dedi. Ateş anında Akmescit'te bulunan NBC'den Ed Flanagan, Ukrayna askerlerinin silahlarına el konularak tutuklandıklarını belirtti. Flanagan Ukrayna askeri sözcüsüne dayandırarak paylaştığı tweette, "Üsteki herkes tutuklandı ve silahları alındı. Yaralanan yüzbaşı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Reuters'a konuşan Ukraynalı askerî sözcü Vladislav Seleznyov, Akmescit'teki (Simferopol) üsse düzenlenen saldırıda yaralanan askerin yüzbaşı olduğunu söyledi.

Sözcü saldırıyı kimin düzenlediğinin belli olmadığını belirtti; "Tam teçhizatlı ve yüzleri kapalıydı" dedi.

Reuters, daha önce Rus İnterfax ajansına dayandırdığı haberinde Ukraynalı bir başka askerî sözcünün saldırıyı Rus güçlerinin düzenlediği ile ilgili sözlerine yer vermişti.

Sözcü, saldırıda Ukraynalı bir subayın boynundan ve köprücük kemiğinden yaralandığını söylemişti. "Şu an ikinci kata barikat kurmuş durumdayız. Karargâh ve komutan ele geçirilmiş durumda. Silahlarımızı bırakmamızı istiyorlar ama teslim olma niyetinde değiliz" diye konuşmuştu.

'Savaş suçu'

Kiev de Akmescit'teki saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk saldırı sonrasında yaptığı açıklamada Rusya ile yaşanan krizin siyasi boyuttan askerî boyuta geçtiğini söyledi.

Yatsenyuk "Bugün Rus askerler Ukraynalı askerlere ateş etmeye başladı. Bu savaş suçudur" dedi.

Saldırı Rusya'nın Kırım'ı resmen topraklarına kattığını açıklamasının ardından geldi. Pazar günü düzenlenen referandumda Rusya'ya katılmaya "evet" sonucu çıkmış, Kırım parlamentosu gecikmeden katılım başvurusu yapmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bunun üzerine salı günü Kırım'ı Rusya'nın yapan imzayı atmıştı.

Batı'dan kınama

ABD Rusya'nın ilhak kararını kınadı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

Putin'in imzasının ardından ABD Başkanı Barack Obama Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Merkel'in ofisinden yapılan açıklamada iki liderin Putin'in imzasının "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yapılımış kabul edilemez bir ihlal" olduğu görüşünde birleştikleri vurgulandı.