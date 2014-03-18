Putin: Kırım artık Rusya'nın bir parçası olmuştur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki Georgiyevski Salonu’nda Kırım'ın Rusya'ya katılmasına ilişkin parlamenterlere seslendi. Putin, "Yasa, şunu net bir şekilde ortaya koyuyor; tarihte yaşanan sürecin sonunda Kırım Ukrayna’nın bir parçası oldu ama bugün Kırım kararını verdi. Kırım Rusya’nın bir parçası olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

Kremlin Sarayı’nın bir zamanlar çarların zafer konuşması yaptığı Georgiyevski Salonu’nda parlamenterlere seslenen Putin'in açıklamalarından satır başları:

- Rusya halkını ve Kırım halk arasında geçmişe dayanan bağlar var. Kültürel ve manevi değerler var. Pek çok Rus askeri, Kırım’ın ve Rusya’nın ortak tarihinde yer almıştır. Sivastopol, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasına uzun bir süre ev sahipliği yapmıştı. Kırım, Rusya’nın askeri gücünü sembol eden pek çok yerli işaretle doludur. Farklı açılardan bakıldığında bile Kırım Rusya’ya çok benzerdir ve Rusya’dan ayrılabilecek bir bölge değildir.

- Sovyet döneminde pek çok adaletsizlik meydana gelmiştir ve bu tarihte Ruslar da pek çok acı yaşamıştır. Bundan sonraki süreçte Kırım Tatarlarının koşullarının iyileştirilmesi için de gerekli adımlar atılacaktır. Bu kararlar hukuka dayanmaktadır. Bu anlamda Kırım halkına destek çıkmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte üç dil olacak; Rusça, Ukraynaca ve Tatarca.

'Kırım kararını vedi'

- Kırım Rusya’nın bir parçası olarak kalmaya devam edecektir. Kırım, özellikle geçmişte Ukrayna’ya katıldıktan sonra ülkelerin, bir takım ulusal özellikleri göze alınmadan bazı adımlar atılmıştır. O dönemde, komünist partisinin döneminde, 1930’lar Rus etnik kökeninden olanlar zor zamanlardan geçmişlerdir. Bu yasalara aykırı bir durumda.

- Yasa, şunu net bir şekilde ortaya koyuyor; tarihte yaşanan sürecin sonunda Kırım Ukrayna’nın bir parçası oldu ama bugün Kırım kararını verdi. O dönem Ukrayna ve Rusya iki ayrı devlet olarak halklara tercihlerini sorması mümkün olmadı. Aradan geçen dönemde hem Rusya hem Ukrayna’da yaşayan halklar kültürel ve toplumsal bağların değerini daha iyi anladı. Ortak kültüre, değerlere ve ortak askeri güce dayalı bir yapı… Ancak bu proje gerçekleşemedi ve Kırım Rusya’dan ayrı bir yapı olarak kaldı.

- Rus halkı, dünyada en çok bölünmeyi yaşayan halklardan biri oldu. Ben yakın tarihten söz ediyorum. Tüm bu süreç boyunca yapılanları yuttuk ancak gerçeğe bakıldığında bunun artık sürdürülemez olduğu ortaya çıktı.

- Bizler Rusya olarak kararlara saygı duyuyoruz, Ukrayna’ya her zaman kardeşçe yaklaşıyoruz. Ukrayna bizim için oldukça önemli bir ülke, iyi ilişkilerimize devam etmeliyiz. Ukrayna’da yaşayan Rusları da düşünmeliyiz, onlar demokratik bir ülke altında yaşamayı hak ediyor.

- Ukrayna’daki insanların değişiklik istediğini biliyoruz. Yetkililer neredeyse insanları hasta etti. Başbakan değişti, parlamento değişti ama ulusun tavrı değişmedi. İnsanlar, iyi şeyler için mücadele ediyorlar. Ukrayna’da olanları bu şekilde değerlendirmek lazım.

- Rusya’da 3 milyon Ukraynalı var. Onlar burada çalışıyorlar, burada 3 milyar dolar kadar mal varlıkları var. Yolsuzluklara itiraz edenleri, adil seçimler isteyenleri anlıyorum çünkü seçimler iktidarları değiştirmek için vardır. Fakat Ukrayna’da sivil bir darbe girişimi oldu.

'Bir adım daha yaklaşıldı'

Bu arada Putin, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için hazırlanan taslak anlaşmayı kabul etti. Kremlin'in internet sitesinde yer alan belgede, "Kırım'ın Rusya'ya kabul edilmesi ve Rusya Federasyonu dahilinde yeni bölgeler oluşturulmasına ilişkin anlaşma taslağının onaylandığı ve üst düzeyde anlaşma imzalanmasının uygun olduğu" belirtildi.

Putin, dün imzaladığı kararnameyle, Kırım'ı "bağımsız bir devlet olarak" tanımıştı. Belgede, "Kırım halklarının 16 Mart 2014 tarihindeki referandumda ortaya koyduğu özgür irade göz önünde bulundurularak Kırım Cumhuriyeti'nin, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanındığı" ifade edilmişti.