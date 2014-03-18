Putin'den Kırım'ın ilhakına onay



Rusya lideri Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname, Rus hükümetine ait resmi belgelere yer veren pravo.gov.ru platformunda yayınlandı.

Pazar günü yapılan referandumda Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılarak Rusya Federasyonu'na bağlanmasına yüzde 97 oranında onay çıkmış, Rusya, Kırım’ı bağımsız bir devlet olarak tanımıştı.

Rusya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Putin'in ilgili kararnameyi imzaladığı belirtilerek Rusya'nın Kırım'ı ‘bağımsız, egemen bir devlet‘ olarak tanıdığı duyurulmuştu.

Rusya'nın Kırım'da 16 Mart'ta yapılan referandum doğrultusunda Kırım halkının iradesini göz önünde bulundurduğu belirtilen açıklamada, ‘Kırım Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen bir devlet olarak‘ kabul edildiği ifade edilmişti.

Putin'in Kırım'ın Rusya'ya katıldığını bugün parlamentoda açıklaması bekleniyor.