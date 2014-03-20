Ukrayna Kırım'daki askerlerini çekecek

Ukrayna yönetimi, askerlerini ve ailelerini Kırım'dan geri çekmek için plan yapmaya başladıklarını açıkladı. Ulusal Güvenlik ve Savunma Bakanı Andriy Parubiy askerleri "çabuk ve etkin" bir şekilde Ukrayna'ya çekmek istediklerini belirtti.

Daha önce Kırım'da Rusya yanlısı güçler Ukrayna Donanması'nın karargahının da aralarında bulunduğu iki donanma üssünü ele geçirmişti.

Kırımlı liderler dün de bölgenin Rusya'ya katılmasını öngören anlaşmayı imzaladı. Kırım'da geçen Pazar günü yapılan referandumda büyük çoğunluk Rusya'ya katılmayı seçti.

Batılı ülkelerin tanımayı reddettiği referandum, Rusya yanlısı Ukrayna lideri Viktor Yanukoviç'in devrilmesi ve Batı yanlısı geçici yönetimin iktidara gelmesinden bir ay sonra yapıldı.

Savunma Bakanı Parubiy düzenlediği basın toplantısında, "Askerlerimizi ve ailelerini Kırım'dan çekmemizi sağlayacak bir plan geliştiriyoruz. Böylece çabuk ve etkin biçimde Ukrayna anakarasına dönebilecekler" dedi.

Rus vatandaşlarına vize

Parubiy Ukrayna'yı ziyaret edecek Rus vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmek için de çalışmalara başladıklarını belirtti.

Andriy Parubiy Ukrayna'nın Moskova'nın öncülüğündeki Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan ayrılacağını ve ABD ve İngiltere'yle ortak askeri tatbikatlara hazırlandıklarını vurguladı.

Ukrayna, Avrupa Birliği ve ABD Kırım'ın Rusya Federasyonu'na bağlanmasını öngören anlaşmayı tanımıyor.

ABD ve AB hafta başında Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Ukrayna'daki kriz ise eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya ile ilişkileri geliştirme çabasıyla AB ile ortaklık anlaşması imzalamama kararı üzerine geçen yıl kasım ayında başladı.

O günden bu yana devam eden ve 80'den fazla kişinin ölümüne yol açan protestolar sonucu Yanukoviç 22 Şubat'ta Ukrayna'yı terk etti.

Bunun üzerine Rusya, Kırım'a müdahale etti, çoğu etnik Rusların oluşturduğu bölge fiilen Rus askerlerinin denetimine geçti.

Rusya'nın Karadeniz Donanması'nın merkezi de, Kırım'ın Sivastopol Limanı.