T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna Devlet Televizyonu Genel Müdürü'nü döve döve istifa ettirdiler

Ukrayna evlet Televizyonu Ulusal Birinci Kanalı'nın Genel Müdürü'nün ofisini basan milletvekilleri Genel Müdür'e zorla istifa dilekçesi yazdırdı

19 Mart 2014 19:24

Ukrayna'da aşırı sağcı "Svoboda" (Özgürlük) Partisi'nden milletvekilleri İgor Miroşniçenko ve Bogdan Benyuk ile beraberindeki bir grup dün gece, Devlet Televizyonu Ulusal Birinci Kanalı'nın başkent Kiev'deki ofisini basıp Genel Müdür Aleksandr Panteleymonov'a zorla istifa dilekçesi yazdırdı.

Genel Müdür’ün makam odasına zorla giren grup, Panteleymonov’un, görevinden azledilen Viktor Yanukoviç’in döneminde eski yönetime çalıştığını, Rusya’nın menfaatlerini güttüğünü ve Rus ordusu hakkındaki dizileri televizyonda göstererek, insanlarda korku yaratılmaya çalışıldığını savundu. Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını öngören anlaşmanın imzalandığı törenin canlı yayınlamasına da tepkili olan milletvekilleri, Putin’e hizmet etmekle suçladıkları Panteleymonov’u bir süre tartakladıktan sonra kendisine zorla istifa mektubu imzalattı

Grup tarafından çekildiği belirtilen olaya ilişkin görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı.

 

'Mahkemeye çıkmaya hazırı​m'

 

Miroşniçenko düzenlediği basın toplantısında, olayla ilgili milletvekilliği mazbatasının arkasına gizlenmeden mahkemeye çıkarılmaya hazır olduğunu kaydederek olayı doğruladı.

 

Svoboda lideri Oleg Tyagnibok ise ‘Miroşniçenko’nun mahkemede kendisinin haklı olduğunu savunmak için milletvekili dokunulmazlığını geri vererek mahkemeye çıkmaya hazır olduğu’ açıklaması ile yetindi.

 

'Bu bir rezalet'

 

Olaya siyasi liderler de tepki gösterirken, Başsavcı Oleg Mahnitski, konunun detaylı araştırılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise Miroşniçenko’nun bu hareketini dengeli bulmadığını kaydederek “Bu bir rezalet” dedi.

Muhalif lider Vitaliy Klçiko’nun başkanlığındaki Demokrasi İçin Reform İttifakı da ‘basına karşı güç kullanmanın kabul edilemez’ eleştirisini yaptı.

 

'AB yolunda bir ülkede kabul edilemez'

 

Başbakan Arseniy Yatsenyuk ise “AB’ye doğru ilerleyen bir ülkede bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Yatsenyuk, ‘devlet televizyonu yönetiminin faaliyetini denetlemeye, ülkedeki yasalar çerçevesinde sadece Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğunu’ vurguladı.

Bölgeler Partisi Milletvekili Nestor Şufriç de Ukrayna toplumunun bu olaylara kayıtsız kalamayacağını, olayın soruşturulması gerektiğini kaydederek, “Bu olay, yeni hükümet için bir sınav olacak” ifadelerini kullandı.

 

'Milletvekiline yakışmaz'

 

Olaya medyadan da tepki geldi. 1+1 Televizyon Kanalı Genel Müdürü Aleksandr Tkaçenko da “Biz yüz defa devlet televizyonu politikasına karşı olabiliriz ancak güç ve milletvekili mazbatasını kullanarak bu sorunu çözmek bir milletvekiline yakışmıyor” eleştirisini yaptı.

ETİKETLER

UkraynaSvobodaİgor MiroşniçenkoBogdan BenyukDevlet Televizyonu Ulusal Birinci KanalıKievAleksandr Panteleymonov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24