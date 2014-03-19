Ukrayna Devlet Televizyonu Genel Müdürü'nü döve döve istifa ettirdiler

Ukrayna'da aşırı sağcı "Svoboda" (Özgürlük) Partisi'nden milletvekilleri İgor Miroşniçenko ve Bogdan Benyuk ile beraberindeki bir grup dün gece, Devlet Televizyonu Ulusal Birinci Kanalı'nın başkent Kiev'deki ofisini basıp Genel Müdür Aleksandr Panteleymonov'a zorla istifa dilekçesi yazdırdı.

Genel Müdür’ün makam odasına zorla giren grup, Panteleymonov’un, görevinden azledilen Viktor Yanukoviç’in döneminde eski yönetime çalıştığını, Rusya’nın menfaatlerini güttüğünü ve Rus ordusu hakkındaki dizileri televizyonda göstererek, insanlarda korku yaratılmaya çalışıldığını savundu. Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını öngören anlaşmanın imzalandığı törenin canlı yayınlamasına da tepkili olan milletvekilleri, Putin’e hizmet etmekle suçladıkları Panteleymonov’u bir süre tartakladıktan sonra kendisine zorla istifa mektubu imzalattı

Grup tarafından çekildiği belirtilen olaya ilişkin görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı.

'Mahkemeye çıkmaya hazırı​m'

Miroşniçenko düzenlediği basın toplantısında, olayla ilgili milletvekilliği mazbatasının arkasına gizlenmeden mahkemeye çıkarılmaya hazır olduğunu kaydederek olayı doğruladı.

Svoboda lideri Oleg Tyagnibok ise ‘Miroşniçenko’nun mahkemede kendisinin haklı olduğunu savunmak için milletvekili dokunulmazlığını geri vererek mahkemeye çıkmaya hazır olduğu’ açıklaması ile yetindi.

'Bu bir rezalet'

Olaya siyasi liderler de tepki gösterirken, Başsavcı Oleg Mahnitski, konunun detaylı araştırılacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise Miroşniçenko’nun bu hareketini dengeli bulmadığını kaydederek “Bu bir rezalet” dedi.

Muhalif lider Vitaliy Klçiko’nun başkanlığındaki Demokrasi İçin Reform İttifakı da ‘basına karşı güç kullanmanın kabul edilemez’ eleştirisini yaptı.

'AB yolunda bir ülkede kabul edilemez'

Başbakan Arseniy Yatsenyuk ise “AB’ye doğru ilerleyen bir ülkede bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Yatsenyuk, ‘devlet televizyonu yönetiminin faaliyetini denetlemeye, ülkedeki yasalar çerçevesinde sadece Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğunu’ vurguladı.

Bölgeler Partisi Milletvekili Nestor Şufriç de Ukrayna toplumunun bu olaylara kayıtsız kalamayacağını, olayın soruşturulması gerektiğini kaydederek, “Bu olay, yeni hükümet için bir sınav olacak” ifadelerini kullandı.

'Milletvekiline yakışmaz'

Olaya medyadan da tepki geldi. 1+1 Televizyon Kanalı Genel Müdürü Aleksandr Tkaçenko da “Biz yüz defa devlet televizyonu politikasına karşı olabiliriz ancak güç ve milletvekili mazbatasını kullanarak bu sorunu çözmek bir milletvekiline yakışmıyor” eleştirisini yaptı.