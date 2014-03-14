Ukrayna ve Rusya'nın 'Kurt Seyit savaşı'

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik, televizyon ekranına da yansıdı. İki ülkenin kanalları bağımsızlığını ilan eden Kırım’da geçen ‘Kurt Seyit ve Şura’yı yayınlamak için yarışıyor.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Kırım göçmeni olan ve Çar’ın ordusunda üsteğmen rütbesiyle Osmanlı’ya karşı savaşan Kurt Seyit (Kıvanç Tatlıtuğ) ile soylu Rus kızı Şura’nın (Farah Zeynep Abdullah) hikâyesini anlatan dizi , ICTV (Ukrayna) ile Domashniy (Rusya) televizyonlarını karşı karşıya getirdi.

Ay Yapım'dan henüz karar çıkmadı

20 gündür Ay Yapım’la irtibat halinde olan kanal yetkilileri henüz net bir yanıt alamadı. Yapımcı şirketin diziyi tek bir kanala satacağı, fakat eş zamanlı mı yoksa dizi bitiminde mi yayınlamak için anlaşacağı konusunda karar veremediği öğrenildi.