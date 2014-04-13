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Dünya

Ukrayna, Rus yanlısı protestoculara karşı 'terörle mücadele' operasyonu başlattı

Ukrayna hükümeti Rus yanlısı protestocuların denetimine geçen Slavyansk kasabasına 'terörle mücadele' operasyonu başlattı

13 Nisan 2014 14:17

Ukrayna’nın doğusundaki Slavyansk kasabasında, Rusya yanlısı protestocuların denetimi ele geçirmesinin ardından bugün, hükümet tarafından “terörle mücadele operasyonu” başlatıldığı ve ilk can kaybının yaşandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Arsev Avakov’un Facebook sayfasından paylaştığı mesajda Rusya yanlısı göstericilerin polis merkezini ele geçirdiği kentte başlatılan operasyonla ilgili olarak, “Ülkedeki tüm güvenlik birimleri operasyona katılıyor. Tanrı bizimle olsun” dedi. Avakov, sivil halktan kasabanın meydanından uzaklaşmalarını, mümkün olduğunca evlerinden çıkmayıp, camlardan uzak durmalarını istedi.

Dün Slavyansk’ta yaşanan olaylarda, kamu binaları işgal edilen Donetsk’in 90 kilometre kuzeyindeki Slavyansk kasabasında görülen “bayraksız üniformalı ve maskeli askerler” polis merkezini basarak ve kasabanın denetimini gele geçirmişti.

Ukrayna’nın doğusundaki Slavyansk kasabasında, Rusya yanlısı protestocuların denetimi ele geçirmesinin ardından bugün sabah saatlerinde, Kiev yönetimi tarafından “terörle mücadele operasyonu” başlatıldığı açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Arsev Avakov’un Facebook sayfasından paylaştığı mesajda Rusya yanlısı göstericilerin polis merkezini ele geçirdiği kentte başlatılan operasyonla ilgili olarak, “Ülkedeki tüm güvenlik birimleri operasyona katılıyor. Tanrı bizimle olsun” demişti. Avakov, sivil halktan kasabanın meydanından uzaklaşmalarını, mümkün olduğunca evlerinden çıkmayıp, camlardan uzak durmalarını istedi.

 

Belediye Başkanı kaçtı

 

Dün Slavyansk’ta yaşanan olaylarda, kamu binaları işgal edilen Donetsk’in 90 kilometre kuzeyindeki Slavyansk kasabasında görülen “bayraksız üniformalı ve maskeli askerler” polis merkezini basarak ve kasabanın denetimini gele geçirmişti. Bu arada dün Rusya yanlısı silahlı gurupları desteklediğini açıklayan ve Slavyansk kasabasında Rusya’ya bağlanma referandumu yapmaya kararlı olduklarını duyuran kadın Belediye Başkanı Nelya Ştepa’nın kasabadan kaçtığı bildirildi.

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