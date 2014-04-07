Ukrayna'da bir bölgeden daha bağımsızlık ilanı

Ukrayna'nın, Rusya yanlılarının yaşadığı doğu bölgelerinde tansiyon yeniden yükseldi. Rus yanlıları ülkenin doğusunda bağımsızlık ilan etti. Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce asker yığdığını belirten, ABD, Moskova'ya, "Tansiyonu düşür" çağrısı yaptı.

Rus Itar-Tass haber ajansı, Donetsk bölgesel yönetiminin bağımsızlık ilan ettiğini ve 11 Mayıs'ta Rusya'ya katılmak için referanduma gidileceğini bildirdi.

Ajansın haberine göre yerel konsey üyeleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de "barış gücü kuvvetleri göndermesi" çağrısında bulundu. Ukraynalı yetkililer ise açıklamanın Rusya yanlısı göstericilerden geldiğini ve yerel yöneticilerin henüz bu kararları onaylamadığını söylüyor.

Ukraynalı yetkililerin aktardığına göre protestocular Luhansk’taki güvenlik binasında cephaneliklere de el koydu.

Göstericilerin baskını üzerine polis, Luhansk’a çıkan yolları kapattı. Protestocular Pazar günü Luhansk, Donetsk’in yanı sıra Harkiv’deki hükümet binalarını da basmıştı. Polisle çatışan göstericiler binalara Rus bayrağı asarak bağımsızlık için referandum çağrısı yaptı.

Başkent Kiev'de de olağanüstü güvenlik toplantısı yapıldı. Göstericiler, Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in kitlesel gösteriler nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmasının ardından Rusya tarafından ilhak edilen Kırım bölgesini örnek alıyor.

Acil toplantı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki Rusça konuşan azınlığı koruma hakları olduğunu söylemişti. Ukrayna hükümetiyse Rusya'yı iç işlerine müdahale etmekle suçluyor.

Ukrayna Geçici Devlet Başkanı Oleksander Turçenov gelişmeler üzerine Litvanya'ya yapacağı ziyareti iptal etti ve güvenlik yetkililerini acil toplantıya çağırdı.

Şiddetli eylemlere sahne olan Donetsk'te göstericiler polis barikatını aşarak hükümet binasını işgal etti. Rusya yanlısı sloganlar atan göstericiler binaya Rus bayrağı astı.

Donetsk polisi sözcüsü İlhor Dyomin, gösteriye yaklaşık bin kişinin katıldığını ve 100 kişinin binayı işgal ettiğini söyledi.

Luhansk'ta Rusya yanlısı 15 eylemcinin serbest bırakılması talebiyle yerel güvenlik binasına yürüyen göstericileri polis göz yaşartıcı gazla durdurdu.

Ukraynalı yetkililer, Harkiv'de de yerel hükümet binasına giren göstericilerin binayı terk ettiklerini duyurdu.

Polis Luhansk'ta ise "kimliği belirsiz kişilerin bina içine girip cephaneliklere ve silahlara el koyduklarını" söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ülkenin doğusundaki bu hareketlerin arkasında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'ya sığınan Yanukoviç'in olduğunu öne sürdü.

Avakov, Facebook hesabındaki mesajında şöyle dedi: "Toplanan kişilerin sayısı çok değil ama çok saldırganlar. Durum kan akıtılmadan kontrol altına alınacak. Ama aynı zamanda hükümet binalarına, kolluk güçlerine ve diğer vatandaşlara saldıranlara karşı sıkı önlemler alınacaktır."

Bu arada, Rusya'nın Ukrayna ile sınır bölgelerindeki askeri yığınağının devam ettiği belirtiliyor.